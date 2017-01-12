В глубине морей и океанов царит совершенно иной мир: особые флора и фауна, представленные множеством разновидностей, не открыли человечеству еще и половины своих тайн. Каждый год благодаря развивающимся технологиям ученым удается исследовать новые области и обнаруживать уникальные виды глубоководных животных.

Обитающие в малоисследованных водах существа очень часто поражают своим внешним видом – не всегда симпатичным, но непременно занимательным и загадочным. Предлагаем погрузиться в странное и удивительное подводное царство с его экстравагантными жителями.

1. Луна-рыба (Mola-mola)

Рыба-луна (рыба-солнце, рыба-голова) является крупнейшей в мире костной рыбой. Сплющенная с боков и несколько вытянутая форма тела в сочетании с внушительным размером производит сильное впечатление, кроме того, многие особи этого вида достигают трех метров, если рассчитывать расстояние между плавниками. Эта огромная рыба встречается во всех океанах, расположенных в условиях тропического и умеренного климата. Питается гигант зоопланктоном, а также, скорее всего, мелкой рыбой и водорослями.





2. Гигантский изопод

Гигантского изопода, без сомнения, можно назвать одним из самых странных существ, встреченным человеком в подводном мире. Известный науке как Bathynomus giganteus, он относится к группе ракообразных, являясь самым крупным представителем семейства Bathynomus, родственного с креветками и крабами.





3. Пелагическая большеротая акула

Описать большеротую акулу лучше, чем это делает ее название, сложно – акула с огромной пастью. Ее голова обтекаемой формы несколько теряется за масштабом выступающих вперед челюстей. Тело акулы украшают белые пятна, покрывающие кончики плавников, а также темный треугольник у горла. Средняя длина этого диковинного морского обитателя составляет 4,5 м, хотя учеными обнаруживались особи и крупнее пяти метров. Весит большеротая акула около 750 кг.





4. Длиннорогий саблезуб

Известное научному миру как Anoplogaster Cornuta, это грозное существо обитает в глубоких водах многих мировых океанов. Саблезуб получил свое красноречивое название из-за весьма внушительного вида клыкастой пасти. Зубы этой рыбы считаются самыми длинными в пропорции к размеру тела среди всех обитателей морей. За свою гротескную внешность саблезуб заслужил прозвище «рыба-огр».





5. Хаулиод (рыба-гадюка)

Один из самых яростных подводных хищников – хаулиод. Его зубы настолько велики, что не помещаются в рот, загибаясь до глаз. Считается, что столь грозное оружие помогает рыбе наносить критические раны своим жертвам во время преследования их на высоких скоростях. Это жутковато выглядящее существо располагает длинным спинным плавником, увенчанным фотофором – органом, производящим свет.





6. Рыба-гренадер

Этот вид обитает чуть выше уровня морского дна. Неторопливо плавая вдоль его поверхности, рыба высматривает себе в пищу живую добычу, хотя оказывается вовсе не прочь отведать и подводной падали. Помимо довольно эффектной внешности, гренадер обладает способностью выделять специфическое химическое соединение с крайне резким запахом. Так что к этому небольшому подводному монстру приблизиться действительно непросто.





7. Глубоководный стеклянный кальмар

Крайне любопытные виды можно обнаружить на средних океанических глубинах, где добравшиеся сквозь толщу воды лучи света в сочетании с полупрозрачными телами подводных жителей создают последним эффектный камуфляж. Для еще лучшей маскировки некоторые существа, такие как, например, стеклянный кальмар, обзавелись биолюминесцентными органами, находящимися под глазами.





8. Морской черт (football fish)

Помимо занятной внешности морской чёрт располагает и другими интересными особенностями. Например, самцы этой рыбы прицепляются к телу гораздо более крупной самки и проводят большую часть жизни в таком положении. Пока дама заботится о своем гареме, добывает пищу и строит гнездо, задача ее многочисленных мужей заключается лишь в оплодотворении.





9. Тихоокеанский черный дракон

Самки тихоокеанского черного дракона вырастают до 61 см в длину и имеют в распоряжении довольно грозно выглядящие клыки, а также небольшую бородку. В сравнении со своими внушительными подругами, самцы не могут похвастаться ни своим размером (около 8 см), ни зубами, ни усами или бородой. Нет у них даже желудка, поэтому поесть в своей недолгой жизни им оказывается не суждено. Единственная миссия коричневатого самца тихоокеанского черного дракона – успеть спариться с самкой, которая после этого еще и использует тело бывшего приятеля в качестве приманки для добычи.





10. Большерот (рыба-пеликан)

Длинное тело рыбы-пеликана переходит в столь же продолжительный хвост со светопроизводящим органом на конце. В среднем этот древний житель морей может вырастать до 80 см. Среда его обитания – воды тропического и умеренного климата.





Текст: Flytothesky.ru