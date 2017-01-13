Фактрум нашёл для читателя достойные внимания анекдоты, которые помогут вам стать своим в любой компании!





Парень — девушке:

— Люся, я не говорю, что твоя мама плохо готовит… Но, кажется, я теперь понимаю, почему вы молитесь перед едой!