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15 забавных анекдотов, которые стоит рассказать в компании друзей
14.01.2017 12:57 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для читателя достойные внимания анекдоты, которые помогут вам стать своим в любой компании!
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Если вы оказались среди малознакомых людей и растерялись, то расскажите анекдот. Это верный способ понравиться людям и завоевать их расположение!
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