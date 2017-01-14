



Способность прощать присуща далеко не каждому человеку, поэтому многие так сильно озабочены тем, как же научиться отпускать старые обиды. Рано или поздно обидчиков необходимо простить, потому как тащить такой негативный груз по жизни неприятно, вы снова и снова будете переживать внутри себя эти ситуации. Давайте же разберемся, как научиться прощать и забывать обиды.

Тяжело найти хотя бы одного человека, который ни разу не испытывал чувства обиды. Единожды проявив себя, оно глубоко пускает корни и принуждает человека закрываться от остального мира. Одним словом или поступком можно ранить любимого человека так глубоко, что на эмоциях он даже способен поклясться никогда не прощать того, кто нанес обиду. Позже выясняется, что следовать такому решению очень непросто, а само его принятие – совершенно неправильный поступок.

Вслед за обидой на нас сваливается множество отрицательных чувств, которые следуют за человеком еще очень долго. Гора из вызванных обидой негативных эмоций парализует свободную волю человека, мешая ему жить. Ежедневное пребывание в голове отрицательных мыслей и плохих воспоминаний подавляет и мешает размеренно заниматься делами, учиться, работать или просто наслаждаться жизнью.

Есть расхожее мнение, что обидчик в принципе не достоин прощения, а лучше вовсе прекратить с ним общаться. Разумеется, таким путем можно защититься от боли, которую способен нанести этот человек, но вряд ли получиться избавиться от всепожирающего чувства обиды.

Если вы все же решили научиться прощать, то сначала нужно хорошенько поразмыслить над причиной обиды и отодвинуть эмоции подальше. Может оказаться, что причиной послужила ситуация, которая совершенно не стоит внимания. Потому необходимо беспристрастно изучить её, тщательно обдумать и принять правильное решение.

Помните: все мы – живые люди, а людям свойственно ошибаться. Вряд ли любимый человек решил обидеть вас преднамеренно, заранее имея злой умысел. Если он причинил вам боль, то, скорее всего, совсем не хотел подобного исхода, просто так все сложилось. Помимо прочего, каждый человек имеет право на собственное мнение. Ему позволительно поступать то, как он считает нужным, и его действия не обязательно должны быть согласованы с ожиданиями окружающих.

Прошлое уже не исправить. То, что произошло, не переиграть по-иному, поэтому лучше всего отпустить обиду и позволить себе переключиться на что-то более позитивное и приятное. Почитайте любимую книгу, посмотрите захватывающую киноновинку, займитесь своим хобби. Психологами доказано, что отвлечение от негативных мыслей отлично помогает избавиться от ощущения душевной боли.

Для того чтобы приобрести способность прощать, нужно любить и ценить каждую минуту своей жизни. Научитесь уважать и принимать себя, прислушиваться к себе, тогда вы поймете, какой дискомфорт приносит вам чувство обиды, какую тяжелую ношу вам приходиться тащить. Понимание – это отличный стимул для прощения обидевшего вас человека.

Пусть даже обида была сильной и ранила особенно глубоко, возьмите себе за правило не бранить обидчика и не выражаться о нем плохо. Любые слова с негативной окраской неминуемо вызовут отрицательную подсознательную реакцию. Вы попадете в самый настоящий ментальный цикл и полностью замкнетесь на себе.

Месть – не лучшее лекарство от обиды. Являясь отрицательной эмоцией по своей сути, она взвалит на ваши плечи дополнительный груз. К тому же месть не облегчит плохое состояние, а лишь ненадолго потешит уязвленное самолюбие.

Не попадайте в мыслительный цикл, полностью основанный на том, что уже произошло. Нужно концентрироваться на настоящем. Поймите: негатив живет лишь в ваших воспоминаниях, а вам нужно жить не ими, а настоящим моментом. Решайте насущные вопросы, занимайтесь текущими делами, и тогда негативные мысли постепенно покинут вас, и вы сможете освободиться от обид.

Подводя итог, нужно повториться, что каждому свойственно совершать ошибки, а обиженному человеку всего лишь не повезло оказаться жертвой событий. Если к вам пришло осознание, что пора избавляться от обиды, то вы уже сделали первый шаг по пути прощения. Прощать человека может быть больно, но необходимо. Сбросив с себя груз обид и чужих ошибок, вполне реально почувствовать себя свободным и счастливым.

Текст: Flytothesky.ru