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Подчеркни свою индивидуальность: невероятные причёски известных политиков

16.01.2017 14:01 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю хорошенько посмеяться над политиками, чьим причёскам явно не хватает нормальности и стиля!

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Подчеркни свою индивидуальность: невероятные причёски известных политиков

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Публичным людям очень важен внешний вид. Но некоторые в погоне за модой творят с собой такое, что невольно ужасаешься. Порой их эксперименты с внешностью...

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