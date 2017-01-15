|
Подчеркни свою индивидуальность: невероятные причёски известных политиков
16.01.2017 14:01 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю хорошенько посмеяться над политиками, чьим причёскам явно не хватает нормальности и стиля!
Начальнику управления миграционной полиции Астаны Гульвире Доненбаевой стоит прекратить погоню за модой
Причёска Валентины Петренко — члена партии «Единая Россия» уже давно стала поводом для приколов в Интернете
Автор многих абсурдных законопроектов Елена Мизулина всё никак не может поверить, что ей уже 62 года, и продолжает отчаянно молодиться, заплетая косички
Кажется, что доктор медицинских наук и политик Татьяна Бахтеева завела осьминога в волосах…
Лучше бы Барановой Нине Александровне изменить свой лозунг на «Призвание — выливать на голову тонну лака»
Две Людмилы — актриса Людмила Зайцева и депутат Людмила Слиска явно застряли где-то в 80-х годах
В Северной Корее есть официальный список разрешенных причёсок. Интересно, причёска лидера страны Ким Чен Ына входит в него?
Народный депутат Украины Анна Герман явно старается выглядеть моложе своего возраста
Не чужд ухищрениям с волосами и глава Белоруссии Александр Лукашенко
А глава комитета Липецкой области Ираида Тихонова явно черпает вдохновение для своего имиджа в Урсуле из «Русалочки»
Британский политик Маргарет Бэккет очень напоминает страуса
Интересно, у бывшего мэра Лондона Бориса Джонстона натуральные волосы?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Публичным людям очень важен внешний вид. Но некоторые в погоне за модой творят с собой такое, что невольно ужасаешься. Порой их эксперименты с внешностью...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии