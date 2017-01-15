Какая-то неправильная любовь…





Какой любви не доводилось проходить через испытания? Даже идеальные парочки не обходят стороной семейные склоки и размолвки, хотя причины порой и яйца выеденного не стоят. Например, девушка запросто может закатить истерику парню только на той основе, что за полгода их отношений они так ни разу и не поссорились, а это (только вдумайтесь!) «неправильно». Или же все у парочки складывается хорошо, но на выходных парень едет проведать маму и возвращается с претензиями. Потому что «мудрая» мама, которая, к слову, разводится уже с четвертым мужем, да еще и ни разу не испытывала настоящего оргазма, «открыла» любимому сыну глаза на его пассию. Смешно и грустно одновременно.

Вот поэтому в этой статье мы и поговорим о самых распространенных заблуждениях, которые мешают двум любящим людям быть счастливыми в отношениях.

1. Давление общественных стереотипов

Если жене нравится заниматься бизнесом, а мужу – воспитывать детей, и всех все устраивает, зачем лезть в чужие отношения со своим уставом? Увы, люди привыкли ориентироваться на общественное мнение и совсем не слушают свое сердце. «Женщине место на кухне», «мужик должен быть целеустремленным», «в счастливой семье не бывает скандалов», «бьет – значит любит» и еще много спорных утверждений. Почему бы партнерам самим не решить, какой будет их семья, пусть даже оба не вписываются в гендерные рамки?

2. Убежденность, будто родители знают больше

Родители вообще довольно часто выступают главным испытанием в жизни молодой семьи. Каждый «прожил жизнь», а потому уверен, будто имеет право совать свой нос в чужие отношения. «Я пережила трех мужей и знаю, о чем говорю!» «Мне, как маме, со стороны виднее, у меня душа болит». И еще много таких вот заверений в своей компетентности. Но стоп, если родители прожили жизнь, который вы бы себе не пожелали, то, может, и не нужны вам такие учителя? В конце концов, свою жизнь они уже разрушили, так зачем позволять им вмешиваться еще и в вашу?

3. Боязнь совершить ошибку

Страх выбрать не того, в очередной раз обжечься или наступить на те же грабли – кому это не знакомо? Но в том и смысл жизни, чтобы преодолевать собственные страхи, чтобы учиться на ошибках и двигаться дальше, навстречу новому и лучшему. Пока вы будете лелеять свои печали, мучительно выбирать «одного и единственного», вы рискуете опоздать на последний поезд и так и остаться ни с чем. Это не призыв бросаться на первое встречное, но просьба не бояться открываться любви.

4. Восприятие любви как игры

Когда вы намеренно делаете человеку больно, играя с его сердцем, стремитесь завоевать как можно больше побед на любовном фронте – все это не любовь, но лишь ее иллюзия. Приближение и отдаление, страсть и ненависть, подчинение и наказание в одном флаконе – все это истории из романов, которые не имеют никакого отношения к истинной любви. Настоящая любовь не ранит, но исцеляет, не охлаждает, но греет, не обижает, но уважает и наполняет светом. Настоящая любовь оставляет счастье, а не опустошенность.

5. Желание быть тем, кем не являешься

В начале отношений хочется сразить понравившегося человека своими лучшими качествами – красотой, остроумием, профессиональными достижениями или непревзойденным чувством юмора. И все это хорошо, если естественно и от души. Но когда начинаются игры в сокрытие правды, когда человек стремится предстать в свете софитов и не скупится на откровенное вранье, рано или поздно это вылезет на поверхность и приведет к печальным последствиям. Не стоит надевать маски в отношениях, это еще никого не сделало счастливей.

6. Попытка изменить любимого

Давайте начистоту, сразу он вам понравился, он воплощал в себе все качества настоящего рыцаря, а потом захотелось большего. Но кто вообще это придумал – менять и лепить из любимых того, кем те по определению быть не могут? Он зацепил вас своей тонкой душевной организацией, так чего вы теперь требуете обратного? Вы влюбились в нее из-за ее талантов, так зачем запрещаете их развивать? Все эти «любишь – изменись», «стань вот таким, нет, еще лучше» — это не сердце требует, но расчетливый ум, который во всем ищет выгод. Помните, все мы несовершенны, просто с чем-то смириться можно, а с чем-то нет.

7. Уверенность, будто отношения требуют жертв

Это вообще выносящий мозг стереотип, мол, жена должна жертвовать карьерой во имя семьи, а мужчина – отказываться от старых привычек, потому что он теперь глава семьи. И живут потом оба скучной и серой жизнью, зато ради «счастья» семьи! Она уступает, жертвует собой и собственной самореализацией во имя мужа. Он видит ее раздраженной, неполноценной – и сам теряет к ней всякий интерес. А все потому, что в паре надо уважать себя и личные границы, идти на компромиссы, но не самопожертвования, помогать, но не нести на своей шее, поддерживать, но не умалять себя.

8. Убежденность, будто мужчина должен быть собственником

«Мужчина должен быть авторитетным, должен опекать женщину, владеть ею, как своей собственностью!» Именно такое представление о «прекрасном принце» держит в своей голове большинство женщин. А потом выходят замуж и удивляются, отчего из заботливого обожателя, он превратился в жестокого тирана? Тому виной неправильно сложившийся архетип, из-за которого она ищет не равного себе и заботливого, но авторитарного собственника. Увы, такие мужчины приятны только вначале отношений, а потом маска снимается, и из королевы ее превращают в горничную, которая должна обслуживать нужды, быть удобным приложением, но не личностью.

Есть еще много заблуждений на тему женщин, которые, не родив, не считаются истинными женщинами. Или мужчин, которые не мужчины, потому что не посадили дерево, а вместо сына воспитали дочь. Народ любит стереотипы, любит во всем «универсальный порядок», чтобы было так, как у всех, и ни капли иначе. Разве можно впервые влюбиться в 60? Разве можно быть счастливым после 30-ти лет брака и продолжать испытывать страсть? Нет, это какая-то неправильная любовь! Срочно к доктору…

Текст: Flytothesky.ru