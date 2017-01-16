Помните поговорку: «Жадина-говядина»? Увы, обсудим мы с вами не мясо, а о простую жадность. Хотя, может, и не совсем простую, а конкретно – мужскую. Спросите у женщин, какая черта характера мужчины раздражает её больше всего? Жадность окажется в первой тройке. Можно ли заранее предугадать, что избранник попадётся скупердяем? В большинстве случаев это понятно сразу, потому что его экономия выходит за рамки разумного. Мужчина старается покупать всё самое дешёвое.





Наверное, некоторые женщины прочувствовали, что такое 8 Марта без цветов: «Зачем? Они же завянут!», отсутствие походов в рестораны: «Дома намного вкуснее!» – это все известно обладательницам скупых представителей сильного пола. У этих мужчин нет понятия разумной траты средств, а есть только транжирство. Всё, что выходит за рамки первостепенных потребностей – деньги на ветер. Это убеждение ранит женщину и вселяет чувство неполноценности. В таких отношениях вы себя чувствуете десятилетним ребенком, который выпрашивает деньги у своих родителей на карманные расходы. Только разница в том, что вы выросли.

Женщина говорит избраннику о том, что у неё есть некие потребности. Если потребности не удовлетворяются хронически, это вызывает психологическое насилие, потому что вы перманентно себя чувствуете в состоянии «бомжа, с протянутой рукой».

Первая проблема скупости это неверие в себя и в завтрашний день. Неверие в то, что он достаточно интересная и способная личность. Ваш муж должен быть уверен в том, что он отличный профессионал своего дела, и вы никогда не будете испытывать холод и голод. В начале ваших отношений его скупость может объясниться сомнениями по поводу серьезности ваших намерений.

Другая возможная причина – непростое детство. Человек, однажды познавший нужду в жизни, всегда будет бояться потерять всё. В отдельных случаях для избавления от этой черты нужна помощь психолога. Зачастую то, что мы называем экономией это очень часто – психология бедности.

Мы постоянно зациклены на том, как сэкономить, а своей психике даём команду и муссируем мысль: «Я без гроша. Пора готовиться к чёрному дню». И этими убеждениями вы ограничиваете возможность иметь в жизни что-то большее. Хотелось бы отметить, что жадность можно выявить ещё до замужества. К примеру, вы ходили в кино, отлично проводили время дома и дарили милые подарки друг другу на Новый год. И вас не смущал тот факт, что избранник никогда не оставлял чаевых в кафе, часто рассуждая, как тяжело ему достаются деньги, любил поужинать у вас дома, все время нахваливая ваши блюда, но при этом нечасто приносил продукты.

После замужества вы, как и раньше, не знаете, сколько зарабатывает муж, зато прекрасно разбираетесь, где продаётся самые дешёвые продукты. Вашей зарплаты едва остаётся после покупки провизии, оплаты квартиры, а он все откладывает деньги на чёрный день, хотя каждый день складывается впечатление, что он уже наступил.

Следует понимать: эгоизм и жадность – это часто фразы-синонимы. В ходе разговоров скупые люди часто разглагольствуют о равноправии полов, осуждая меркантильность женщин. А вы, доказывая бескорыстность, продолжаете платить в кафе и не думаете обижаться. Вы упорно твердите: «Нет, он не жадина – он домовитый», совсем не замечая очевидного. Не забывайте, что любовь проявляется в заботе и внимании.

Милые дамы, помните: если вы жарите ему котлеты, гладите его рубашки и выслушиваете жалобы о деспотичном шефе, то совершенно законно имеете право требовать цветы, рестораны и новое колечко, по случаю годовщины свадьбы. С первого дня отношений со скупым рыцарем женщина должна показывать, сколько денег на потребности ей нужно. Очень часто жены обманывают своих мужей, покупая нужную вещь и говоря мужу заниженную цену.

Вы, наверное, удивитесь, но жадность бывает не только материальна, но и ментальная. Она отражается в скупости эмоций, комплиментов, слов поддержки и душевного тепла. Вам совершенно необязательно с этим мириться. Напротив, мужчина сам должен понять, как это «по-скупердяйски». Конечно, хорошо быть бережливым человеком, но нужно чётко гнуть разумную линию. Одно дело пройти лишнее расстояние до следующего магазина, чтобы найти продукты дешевле. А вот найти в холодильнике колбасу с плесенью и приготовить её – лежит за пределами добра и зла. Попытайтесь объяснить и разъяснить правильность этих суждений доступными примерами.

Лечится ли жадность? К сожалению, не так легко, как простуда. Если скупость вашего мужчины крайне масштабна, например: «к чему покупать ребёнку сандалии, он ещё коньки не износил» – в этом случае поможет только первоклассный психолог. И основная загвоздка в том, что стоит он недёшево и ваш жадина точно откажется «платить лишнее на бесполезного психолога». Вывод напрашивается один: бежать без оглядки.

Ещё один показатель – если скряжничество распространяется на всех, кроме него. К примеру, вы уже третий год ходите в одних и тех же зимних сапогах, а он за это время купил себе три охотничьих ружья, надувную лодку и свисток. Это свидетельствует о том, что вас он не очень-то сильно и любит. Да и вообще, похоже, не в состоянии любить кого-нибудь, кроме себя.

Не экономить денежные средства – это не значит спустить их куда-то без толку. Всё, на чём мы экономим, выливается затем в тревогу и стресс. Люди сами себя делаем узниками денег. Мы панически боимся их потерять, а утрачиваем лишь возможности. Деньги имеют энергетику. Чем больше вы «проветриваете» свой кошелёк, отдаёте или дарите, тем больше деньги прибывают к вам.

Однако бывает и другая разновидность жадины. Их скупость обоснована страхом оказаться без гроша в результате неразумных трат. В таком случае вы можете попробовать вместе с мужем планировать бюджет, при этом обязательно выделяя статьи: «на чёрный день» «развлечения» и «глупости». Лучше заранее поговорите с супругом о необходимости покупки, аргументируя её целесообразность.

Главное – это ценить себя и не позволять к себе пренебрежение. Если все время отказывать себе в чём-то, со временем чувство неудовлетворённости перерастёт в обиды и агрессию. Обернётся эта экономия только против вас в скандале. Почаще напоминайте своему мужчине, что скупой платит дважды.

Теперь вы достаточно осведомлены о чертах нещедрого мужчины, сможете легко увидеть характер на первоначальной стадии общения и принять необходимые меры. А вот выбирать жадину или говядину – решать только вам!

Текст: Flytothesky.ru