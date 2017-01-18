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Двадцатка свежих анекдотов, над которыми вы будете хохотать до упаду

19.01.2017 11:29 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А можно вдоволь посмеяться над классными и оригинальными анекдотами на Фактруме!

Двадцатка свежих анекдотов, над которыми вы будете хохотать до упаду

— Что делал в новогодние праздники?
— Таскал мешки…
— Куда?
— Под глаза.

 
 
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