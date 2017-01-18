|
Двадцатка свежих анекдотов, над которыми вы будете хохотать до упаду
19.01.2017 11:29 — Калейдоскоп | Фактрум
А можно вдоволь посмеяться над классными и оригинальными анекдотами на Фактруме!
— Что делал в новогодние праздники?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть множество способов занять свободное время. Можно сходить на прогулку, почитать интересную книгу, заняться любимым хобби или встретиться с друзьями.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии