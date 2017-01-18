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Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!

19.01.2017 12:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем секретными словами, которые нужно ввести в поисковую строку Гугла, чтобы хорошенько развлечься!

Для любителей всевозможных пасьянсов у Гугла припасен классический «Солитёр». Надо ввести в строку слово «solitaire»

Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!

Попробуйте обыграть компьютер в крестики-нолики, введя «tic tac toe»

Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!

Также можно покрутить забавный волчок, есть написать «spin dreidel»

Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!

Напугайте своих коллег, введя в Гугле «do a barrel roll». Изображение на экране встанет с ног на голову!

Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!

Слово «askew» заставит экран покоситься. Тоже подходит для розыгрыша

Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!

Дать отпор приведениям можно при помощи запроса «pacman»

Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!

Введя «recursion», вы не сразу заметите подвох, но потом наверняка посмеетесь

Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!

При вводе в поиск слов «zerg rush» на экране появляются бегущие нули, которые «стирают» результаты поиска

Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!

 
 
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