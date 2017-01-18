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Вот что нужно набрать в поисковой строке Google, чтобы он вас удивил!
19.01.2017 12:20 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателем секретными словами, которые нужно ввести в поисковую строку Гугла, чтобы хорошенько развлечься!
Для любителей всевозможных пасьянсов у Гугла припасен классический «Солитёр». Надо ввести в строку слово «solitaire»
Попробуйте обыграть компьютер в крестики-нолики, введя «tic tac toe»
Также можно покрутить забавный волчок, есть написать «spin dreidel»
Напугайте своих коллег, введя в Гугле «do a barrel roll». Изображение на экране встанет с ног на голову!
Слово «askew» заставит экран покоситься. Тоже подходит для розыгрыша
Дать отпор приведениям можно при помощи запроса «pacman»
Введя «recursion», вы не сразу заметите подвох, но потом наверняка посмеетесь
При вводе в поиск слов «zerg rush» на экране появляются бегущие нули, которые «стирают» результаты поиска
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Google на протяжении многих лет остается одним из самых популярных поисковиков в мире. Но вы знали, что в нём можно не только найти нужную информацию,...
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