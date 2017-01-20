Непредсказуемость постучалась в двери. И вот жизнь разбита на мелкие осколки, чувства растоптаны, близкие оказались предателями. Можно страдать до конца своей жизни, а можно попытаться начать жить с белого листа.

С чего начать? Специально для вас составлен список из 10 необычных поступков, которые помогут вам восстановиться после тяжелых событий в вашей жизни.





1. Нырните с головой в горе

Закройтесь дома на один день. Если вам нужно, то на целую неделю. Погрузитесь в свое горе, поплачьте вдоволь, выплесните эмоции. Для того, чтобы избавиться от горя, необходимо хорошенько в нем искупаться. Пожалейте себя, подумайте о своем будущем, проанализируйте настоящее и прошлое.

2. Пишите и снова пишите

Купите большой блокнот и начните писать. Начинайте с глупых фраз, непонятных и несуразных предложений. Пишите о своем горе на бумаге. Делайте зарисовки. Сделайте коллаж из журнальных вырезок. Включите свою любимую музыку, и пишите без остановки.

3. Смотрите фильмы или читайте книги

Заварите свой любимый чай, купите плитку шоколада, укутайтесь в свой любимый плед, включите хороший фильм. Постарайтесь переключить свое внимание и забыться на эти час-полтора. Лучше фильмов на человека действуют книги. Они исцеляют души. Это лекарство на века!

4. Пойте под душем

Начните петь веселые песни под душем или в ванной. Вам обязательно понравится «выступать» под водой.

5. Поблагодарите этот мир

Начните благодарить этот мир за безоблачное небо над головой, за новых людей в вашей жизни, за улыбку во время приятного воспоминания. Пока вас никто не слышит, поблагодарите вселенную за все. Плохой опыт – этот тоже опыт. Без черной полосы, мы бы не знали прелести белой полосы в нашей жизни.

6. Попросите прощение

Напишите письма тем людям, которых вы сильно обидели. Попросите у них прощение. Начните жить по-новому, с чистого, незапятнанного листа. Вас обязательно простят, если вы будете искренними.

7. Наведите порядок в доме

В голове навести порядок не удалось? Переключитесь на уборку в доме. Выкиньте лишний хлам, купите что-то новое в дом. Поменяйте занавески, наволочки для диванных подушек. Начните с мелочей.

8. Бегайте, прыгайте, занимайтесь йогой

Переключите все свои силы на занятия спортом. Займитесь йогой, пилатесом, запишитесь в спортивный клуб, бассейн. Если постоянные занятия спортом – это не ваше, то прыгните с парашютом, займитесь дайвингом во время отдыха на море, запишитесь на курсы иностранного языка.

9. Фантазируйте

Составьте свою карту желаний. Возьмите лист А3, напишите свое имя в центре, и начинайте мечтать. Подумайте, чего вы хотите в каждой сфере вашей жизни: отношения, здоровье, отдых, работа, семья. Пусть ваше воображение превратится в красивую карту желаний, которая будет направлять вас к вашей мечте.

10. Притворяйтесь

Попробуйте наедине с собой сделать вид, что вы счастливы. Начните улыбаться, постарайтесь захохотать от души. Эта техника напоминает театр одного актера и помогает избавиться от комплексов.

В ситуации, когда кажется, что земля уходить из-под ног, главное – действовать. Никто не заставляет вас переступать через себя. Меняйтесь по чуть-чуть. Меняйте свою жизнь, рисуйте ее с чистого листа.

Текст: Flytothesky.ru