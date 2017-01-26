На улице темно и вы дома одни. Вокруг нависла тишина и не слышно ни звука, кроме голосов из телевизора, который вы смотрите. И вдруг краем глаза вы замечаете, что дверь в комнату начинает плавно приоткрываться!

Немедленно учащается дыхание, пульс стучит в висках, напрягаются мышцы.

Долю секунды спустя становится понятно, что это был сквозняк. Никто не пытается забраться в ваш дом. Но на эту долю секунды вы так испугались, что отреагировали, как будто жизнь оказалась в опасности. Ваше тело уже приготовилось драться или бросаться наутек. Но ведь на самом деле не было никакой опасности. Что запустило защитные реакции в организме? Что такое страх? В этой статье мы рассмотрим психологические и физические свойства страха и попытаемся выяснить, что вызывает эту реакцию, а также поговорим о некоторых способах победы над ней.





Что такое страх?

Страх – это цепная реакция в мозге, начинающаяся встречей со стрессовым стимулом и заканчивающаяся выпуском химических веществ, которые вызывают учащение пульса и дыхания, напряжение мышц, увенчивая всё реакцией «борьба или бегство». Стимулом может быть паук, нож, приставленный к горлу, аудитория, ждущая вашего выступления или внезапный стук в дверь. Реакция страха почти полностью автономна: человек может не осознавать ее действие до тех пор, пока она не прекратится.

Благодаря комплексной структуре мозга реакция страха может протекать на двух уровнях. Так называемый низкий уровень работает следующим образом. Возьмем для примера случай с внезапным приоткрыванием двери. Получив стимул – неожиданное движение в дверном проеме или соответствующий шорох, мозг посылает эти данные в орган, находящийся в его основании – таламус. Таламус, в свою очередь, не имеет информации о степени опасности происходящего и в любом случае начинает «бить тревогу», передавая импульсы еще одной ключевой мозговой структуре – миндалине. Та, приняв сигнал, отдает команду вегетативной системе человека максимально активизировать все ресурсы и подготовить тело к борьбе или побегу.

Высокий уровень реакции страха организован несколько иначе. Получив все тот же стимул о возможной опасности, таламус шлет сигнал в чувствительную кору головного мозга, которая, благодаря своей сложной организации, начинает попытки интерпретации данной информации: «Обязательно ли дверь приоткрывается, потому что за ней стоит хладнокровный убийца или это может быть простой ветер, а может быть, кот?». Далее из коры идет запрос в орган под названием гиппокамп, расположенный на внутренней поверхности полушарий. Гиппокампу, имеющему доступ к памяти человека, словно бы задаются наводящие вопросы: «Случались ли ранее подобные ситуации и если да, то чем они оборачивались?», «Какие еще причины может иметь движение двери?» и т.п. Собранная таким образом более полная картина вероятной ситуации позволяет дать приказ миндалине и таламусу о выключении режима «Опасность!».

Каждый раз у человека запускаются реакции на обоих уровнях. Но, так как высокий уровень занимает больше времени, получается, что сначала мы испытываем несколько мгновений ужаса и активации организма и только потом успокаиваемся и расслабляемся.

Почему мы испытываем страх?

Если бы мы не боялись, выжить было бы крайне сложно. Мы бесстрашно переходили бы оживленное шоссе, бегали по крышам и босиком гуляли среди ядовитых змей. В ходе эволюции люди, которые выжили и передали свои гены потомкам, боялись, и боялись они правильных вещей.

Конечно, большинство из нас больше не борется за жизнь в дикой природе, но страх – отнюдь не устаревший инстинкт. Теперь благодаря ему, мы крепко держим свой бумажник, идя по оживленной торговой улице и решаем не проходить через темный пустынный парк. Стимулы страха немного изменились с развитием цивилизации, но он по-прежнему служит для выживания.

Страх и ассоциации

Схема реакции страха у человека отточена в процессе эволюции. Однако параллельно существует еще один путь ее формирования – индивидуальный.

В 1920 году психологами был проведен крайне неоднозначный эксперимент. Джон Уотсон выбрал испытуемым 11-месячного малыша Альберта и попытался привить ему страх перед крысами. До исследования ребенок относился к этим животным с симпатией. Действия экспериментаторов основывались на учении Павлова об условных рефлексах и работе высшей нервной деятельности: в качестве нейтрального стимула, к которому предполагалось привить страх, была взята белая крыса. Как только малыш видел крысу, в кабинете раздавался невыносимо громкий звук. В результате мало того, что ребенок очень быстро научился бояться белых крыс, плача и пытаясь сбежать всякий раз, когда видел хоть одну, он также начинал плакать в присутствии других пушистых зверей и даже маски Деда Мороза с белой бородой.

Ровно как и страх маленького Альберта при виде белых крыс, фобии, например, страх собак, скорее всего, также имеют в основе условный рефлекс. Случается, человек был укушен собакой в раннем возрасте. Десятки лет спустя его мозг (в частности, уже знакомая нам миндалина) продолжает связывать вид собаки с болью от укуса.

Универсальные страхи

Страхи каждого человека имеют некую индивидуальную окраску. Кто-то боится больше одного, кто-то – другого. Однако можно ли говорить о некоем наборе «общечеловеческих» страхов?

Некоторые исследования показывают, что люди могут быть генетически предрасположены к страху перед определенными опасными объектами, такими, как пауки, змеи и крысы – животные, способные представлять реальную угрозу для человека, являясь переносчиками болезней или обладая ядовитыми железами. Страх змей, к примеру, был обнаружен даже у людей, которые никогда не встречали их в жизни.

Интересны в этом отношении также результаты эксперимента психолога Мартина Селигмана. Демонстрируя подопытным людям картинки с изображениями различных объектов – от самых безобидных до вполне грозных, исследователь пропускал по их телам небольшой заряд электрического тока, дабы выработать негативные ассоциации (подобно пробам с крошкой Альбертом). В итоге оказалось, что когда на картинке был паук или змея, испытуемому хватало намного меньше ударов током для формирования реакции страха, чем в случаях с изображением таких объектов, как деревья или цветы.

Понятие «универсальные страхи» стоит применять еще и с оглядкой на культурные особенности человека. Люди, живущие в Южной Флориде более склонны иметь страх перед ураганами, чем, скажем, японцы. Однако последние имеют уникальный страх под названием Taijin kyofusho, считающийся медиками специфически японской фобией. Она характеризуется как «страх обидеть других избытком скромности или некорректным проявлением уважения». К возникновению такого страха привели сложные социальные ритуалы, которые являются важной частью жизни в Японии.

Преодоление страха

Как показали исследования, крысы с поврежденными мозговыми миндалинами способны бесстрашно двигаться прямиком на кота. Конечно, для человека это вовсе не выход и психологи всего мира стремятся разработать максимально адекватные способы борьбы со страхами.

Одна из наиболее применяемых в психологии стратегий – так называемая экспозиция предмета страха. Например, терапия для человека с боязнью змей может включать посещение серпентария, где он маленькими шажками будет приближаться к аквариуму с пресмыкающимися. В идеале, в конце человеку полагается и вовсе прикоснуться к змее, завершая таким образом историю своего ужаса перед ней. Постепенно придвигаясь всё ближе к источнику фобии, человек осознает, что ничего страшного вместе с этим не происходит. Выполнение такой техники требует огромного терпения и готовности раз и навсегда распрощаться со страхом.

Помимо психологических методик ученые, разумеется, также заняты поиском медикаментозного решения проблемы страхов. Погасив выработку особого белка в миндалине мозга, например, можно добиться исчезновения реакции испуга. В настоящее время множество исследователей работают над созданием препарата, повлияющего на биохимию мозга в стрессовых ситуациях.

Но как быть тем, кто не стремится к тотальному искоренению реакции страха, а лишь порой слишком чувствительно реагирует на внезапные происшествия или просто часто ощущает «сосание под ложечкой» перед ответственными действиями?

7 секретов для исчезновения страха

1. Не имеет значения, почему вы боитесь. Понимание причины страха не является залогом его преодоления, стремление к анализу порой лишь отвлекает от борьбы.

2. Узнайте побольше о вещи, которую вы боитесь. Неопределенность – это весомый компонент страха.

3. Тренируйтесь. Если вы боитесь попробовать нечто, потому что оно кажется трудным или страшным, стоит начать с малого и работать над постепенным продвижением.

4. Найдите кого-то, кто не боится. Попробуйте провести некоторое время с человеком, у которого отсутствует страх перед тем, что пугает вас. Переносить боязнь в одиночку гораздо сложнее – заручитесь поддержкой.

5. Не бойтесь говорить о том, что вас беспокоит. Произнесенный вслух, страх кажется уже чуть менее могущественным.

6. Придумывайте различные игры и трюки, помогающие справляться со страхами. Например, если вы боитесь публичных выступлений, попробуйте вообразить, что зрители полностью голые. Чувствуя себя единственным одетым человеком в группе, вы ощутите чуть больше уверенности.

7. Достигайте победы поэтапно. Думайте не о целой картине преодоления страха, а о совершении каждого последующего шага. Если вы боитесь высоты, не стоит сразу взбираться на небоскреб. Начните подниматься по его ступенькам.

Текст: Flytothesky.ru