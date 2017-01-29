Задумывались ли вы о том, что наша жизнь такая быстротечная и короткая? Она тянется, медленно перелистывая день за днем, а потом начинает мчаться галопом, словно испуганная лошадь. Нам нужно очень многое успеть, чтобы потом на смертном одре не жалеть о зря прожитых днях. Не стоит думать, что предназначение человека ограничивается созданием семьи и рождением ребенка. Что же нужно успеть сделать за жизнь?





1. Часто менять окружающую обстановку. Человек, который не видит мира, не видит ничего.

2. Побывать на концерте любимого исполнителя.

3. Попробовать самое лучшее итальянское мороженое.

4. Написать свою автобиографию.

5. Посетить лучшие рестораны мира.





6. Совершить морской круиз.

7. Выучить иностранный язык.

8. Прогуляться по голливудской «Аллее славы».





9. Попробовать швейцарский шоколад.

10. Найти свой любимый аромат.

11. Кардинально сменить имидж: перекраситься, изменить фигуру, речь, походку.

12. Познакомиться с любимым актером.





13. Пожить отшельником хотя бы с неделю.





14. Купить специи на восточном рынке.

15. Нырнуть с аквалангом.





16. Сфотографироваться на фоне Пизанской башни.

17. Заказать свой портрет.

18. Найти свой любимый танец и станцевать его идеально.

19. Пожить в отеле «Парусник» в Дубаи.





20. Каждый день хоть что-то делать для достижения своих целей.

Кто-то возмущенно заявит: «На воплощение этих целей понадобится кругленькая сумма денег! Все выполнить невозможно!» Но так скажет только очень ленивый человек, привыкший довольствоваться малым. Но человек, который себя любит и уважает, способен воплотить все свои мечты в реальность. Он будет работать, развиваться, строить по крупицам свое будущее, чтобы потом пожинать сладкие плоды своего труда.

Текст: Flytothesky.ru