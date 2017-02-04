Фактрум решил поделиться с читателем историей, как одна бабушка получила очень необычное прозвище!





Друг недавно мне рассказал, что у него в доме обитала бабулька, которую вся местная ребятня называла Скутер. Я удивилась такому странному прозвищу и спросила:

— А почему Скутер-то? Бабка на мопеде ездила, что ли?

— Нет, это в честь популярной тогда немецкой группы «Scooter» мы её так назвали. — ответил друг.

— Чего?!

— Да понимаешь, к ней на лето всегда приезжала внучка по имени Фаина. И бабка каждый день высовывалась из окна и во всю мощь своих лёгких орала:

— Фа-а-а-я-я-я!!!