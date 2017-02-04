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Я упала, когда узнала, почему эту бабулю прозвали «Скутер»!
05.02.2017 09:02 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил поделиться с читателем историей, как одна бабушка получила очень необычное прозвище!
Друг недавно мне рассказал, что у него в доме обитала бабулька, которую вся местная ребятня называла Скутер. Я удивилась такому странному прозвищу и спросила:
— А почему Скутер-то? Бабка на мопеде ездила, что ли?
— Нет, это в честь популярной тогда немецкой группы «Scooter» мы её так назвали. — ответил друг.
— Чего?!
— Да понимаешь, к ней на лето всегда приезжала внучка по имени Фаина. И бабка каждый день высовывалась из окна и во всю мощь своих лёгких орала:
— Фа-а-а-я-я-я!!!
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