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Как живут в коммуналках питерского «старого фонда»: 25 фото, которые заставят вас ахнуть
05.02.2017 09:01 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю насладиться атмосферой старинных питерских коммуналок!
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Не секрет, что в Санкт-Петербурге очень красивые дома, и в старых квартирах ещё сохранилась изящная лепнина на потолке, а кое-где даже остались печи, украшенные...
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