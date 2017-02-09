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Интересные факты о материнском молоке и грудном вскармливании
10.02.2017 05:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Каждая женщина, которая скоро станет мамой, знает о необходимости естественного вскармливания. Боитесь потерять форму груди и поправиться? Ваш малыш должен получать лучшее питание, поэтому отбросьте все сомнения и кормите ребенка грудным молоком.
10 фактов о грудном вскармливании
• Антитела молока матери не дают малышу заболеть пневмонией, аллергией, диареей и другими заболеваниями.
Диета кормящей мамы
Что следует исключить из рациона
Капуста, все виды бобовых, шоколад, кофе, коровье молоко (но можно кисломолочные продукты), чеснок, лук, жирные блюда, копчености. Сырых овощей и фруктов в первый месяц также лучше избегать.
Следует ограничить употребление макаронных и хлебобулочных изделий, фруктов и овощей красного цвета (например, свеклу, помидор, вишню).
Особенно внимательной к своему рациону нужно быть в первые месяцы после родов, в этот период пищеварительная система малыша только «учится» выполнять свои функции. Новые продукты вводите в свое меню небольшими порциями и отслеживайте реакцию малыша на них.
Какие продукты разрешены
Каша, приготовленная на воде (или на молоке, разведенном водой), отрубной и пшеничный хлеб, галетное печенье, отварной картофель, тушеный кабачок, отварная цветная капуста, отварное нежирное мясо (курица, телятина), овощной диетический суп, кисломолочные продукты (в том числе творог), травяной или черный некрепкий чай.
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Каждая женщина, которая скоро станет мамой, знает о необходимости естественного вскармливания. Боитесь потерять форму груди и поправиться? Ваш малыш должен...
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