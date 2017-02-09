Каждая женщина, которая скоро станет мамой, знает о необходимости естественного вскармливания. Боитесь потерять форму груди и поправиться? Ваш малыш должен получать лучшее питание, поэтому отбросьте все сомнения и кормите ребенка грудным молоком.





10 фактов о грудном вскармливании

• Антитела молока матери не дают малышу заболеть пневмонией, аллергией, диареей и другими заболеваниями.

• Даже если мать питается недостаточно хорошо, ее молоко все равно будет содержать все необходимое для грудничка. В этом случае будут использоваться внутренние резервы женщины, и она будет быстрее уставать.

• Молоко меняет свой состав в зависимости от времени суток. Сразу после родов и через год кормления оно также отличается.

• Первое молоко, молозиво, содержит миллионы лейкоцитов, которые защищают ребенка от тех вирусов и инфекций, с которыми успела познакомиться мама.

• До полугодовалого возраста ребенка нужно кормить только грудным молоком. Лактоферрин – белок молока, который принимает участие в формировании неспецифического иммунитета ребенка.

• Дети, которые в младенчестве вскармливались естественным способом, имеют более низкую вероятность страдать ожирением и сердечными заболеваниями в подростковом возрасте.

• Лактационный кризис – это временное снижение количества образуемого молока. Он возникает из-за стресса, усталости, недосыпания, неправильного режима и низкого качества питания. Чтобы малыш мог снова наедаться досыта, достаточно устранить причину нехватки молока. Поможет также и более частое прикладывание к груди.

• Психологическое состояние матери влияет на качество молока. Будьте спокойны, не конфликтуйте ни с кем и старайтесь высыпаться!

• В грудном молоке есть около 500 веществ, большинство из которых невозможно синтезировать искусственным путем. Поэтому, если у вас есть альтернатива: кормить материнским молоком или детской смесью, выбирайте первое.

Диета кормящей мамы

Что следует исключить из рациона

Капуста, все виды бобовых, шоколад, кофе, коровье молоко (но можно кисломолочные продукты), чеснок, лук, жирные блюда, копчености. Сырых овощей и фруктов в первый месяц также лучше избегать.

Следует ограничить употребление макаронных и хлебобулочных изделий, фруктов и овощей красного цвета (например, свеклу, помидор, вишню).

Особенно внимательной к своему рациону нужно быть в первые месяцы после родов, в этот период пищеварительная система малыша только «учится» выполнять свои функции. Новые продукты вводите в свое меню небольшими порциями и отслеживайте реакцию малыша на них.

Какие продукты разрешены

Каша, приготовленная на воде (или на молоке, разведенном водой), отрубной и пшеничный хлеб, галетное печенье, отварной картофель, тушеный кабачок, отварная цветная капуста, отварное нежирное мясо (курица, телятина), овощной диетический суп, кисломолочные продукты (в том числе творог), травяной или черный некрепкий чай.

Текст: Flytothesky.ru