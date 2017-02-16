Фактрум рассказывает уморительнейшую историю про безрезультатные попытки отца починить чайник.

Вышел из строя тут недавно у моих родителей чайник. Самый обычный электрический чайник с кнопкой. Отец решил, что сможет починить его сам и приступил к работе. Уселся за стол на кухне, разложил инструменты, быстренько разобрал чайник, припаял там пару каких-то проводочков и собрал заново. Включил, чайник закипел. Смотрит: а на столе лежит неучтенная деталька — упругая изогнутая металлическая проволочка сантиметров двадцать в длину.

Отец покрутил её в руках и принялся разбирать несчастный чайник заново, повертел эту проволочку, ну никуда и никаким образом она не лезет. Плюнул, собрал чайник обратно без неё, включил — всё работает. А деталька-то лишняя глаза мозолит… Разобрал ещё раз… И так до ночи сидел он разбирал и собирал злополучный чайник.

Утром отец тайком засунул чайник вместе со странной деталькой в пакет (конечно, стыдно жене признаваться, что сам починить не смог) и потащил на работу к своим электрикам. Те крутили-вертели деталь, но так и не смогли понять, для чего же она нужна. Посоветовали отцу отнести чайник в ремонт, дескать, там уж точно разберутся.

Но папа не захотел признаваться ещё и перед чужими людьми в собственном бессилии, решил всё-таки чайник ещё раз дома посмотреть. Принес, разобрал, все запчасти аккуратненько разложил, сел и стал медитировать на них… Тут на кухню зашла мама и начала как обычно задавать отцу вопросы, мол, как день прошёл как на работе дела. И, не переставая говорить, подходит к разложенным деталькам, берет ту самую изогнутую проволоку и начинает её вставлять в свой бюстгальтер.

У папы глаза на лоб полезли, а мама спрашивает:

— Ты где это косточку от моего лифчика нашёл? Она пару дней назад вылетела, я её на стол положила, а она подевалась куда- то бесследно…

Долго после этого инцидента отец дулся на маму…