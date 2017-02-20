Фактрум решил рассказать читателю забавнейший диалог, окончание которого заставит вас посмеяться!





Сегодня у меня состоялся очень странный телефонный разговор:

— Привет, Дим. Узнал? — раздался женский голос в трубке.

— М-м-м, нет… А должен? — почему-то я начал паниковать.

— Это Маша!

— Маша?…

— Ну, ты меня как-то на свидание звал. Давно, правда…

— А, вспомнил, в 2009 году. Так восемь лет же уже прошло!

— А приглашение всё ещё в силе?

Тут моё чувство юмора перевесило мою тактичность, и я сказал:

— Ну, будем считать, что да, а ты наконец-то оделась?

В трубке послышался громкий смех. В общем, идём мы завтра с этой Машей на свидание, знакомиться заново будем.