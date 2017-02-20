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Когда чувство юмора не дало промолчать
21.02.2017 12:46 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил рассказать читателю забавнейший диалог, окончание которого заставит вас посмеяться!
Сегодня у меня состоялся очень странный телефонный разговор:
— Привет, Дим. Узнал? — раздался женский голос в трубке.
— М-м-м, нет… А должен? — почему-то я начал паниковать.
— Это Маша!
— Маша?…
— Ну, ты меня как-то на свидание звал. Давно, правда…
— А, вспомнил, в 2009 году. Так восемь лет же уже прошло!
— А приглашение всё ещё в силе?
Тут моё чувство юмора перевесило мою тактичность, и я сказал:
— Ну, будем считать, что да, а ты наконец-то оделась?
В трубке послышался громкий смех. В общем, идём мы завтра с этой Машей на свидание, знакомиться заново будем.
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В разговоре с женщиной мужчина должен проявлять тактичность. Конечно, если у вас есть отменное чувство юмора, то и его показать нужно, но только к месту!
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