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Когда чувство юмора не дало промолчать

21.02.2017 12:46 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум решил рассказать читателю забавнейший диалог, окончание которого заставит вас посмеяться!

Когда чувство юмора не дало промолчать

Сегодня у меня состоялся очень странный телефонный разговор:

— Привет, Дим. Узнал? — раздался женский голос в трубке.

— М-м-м, нет… А должен? — почему-то я начал паниковать.

— Это Маша!

— Маша?…

— Ну, ты меня как-то на свидание звал. Давно, правда…

— А, вспомнил, в 2009 году. Так восемь лет же уже прошло!

— А приглашение всё ещё в силе?

Тут моё чувство юмора перевесило мою тактичность, и я сказал:

— Ну, будем считать, что да, а ты наконец-то оделась?

В трубке послышался громкий смех. В общем, идём мы завтра с этой Машей на свидание, знакомиться заново будем.

 
 
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В разговоре с женщиной мужчина должен проявлять тактичность. Конечно, если у вас есть отменное чувство юмора, то и его показать нужно, но только к месту!

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