Фактрум хочет показать читателю письмо, которое написала одна мама своему тринадцатилетнему сыну, заявившему, что ему не нужно учиться в школе, потому что у него уже есть работа.





Юноша по имени Аарон долгое время обманывал свою маму, говоря, что по вечерам он занимается уроками. Но на самом деле парень снимал ролики для своего канала на YouTube, выкладывал их и получал небольшие суммы за просмотры. Когда его мама узнала правду, то школьник заявил, что он сам зарабатывает, поэтому и может бросить школу и жить на свои деньги. Тогда мама прикрепила на дверь его комнаты письмо с таким текстом:

«Дорогой Аарон, Я думаю, что ты забыл, что являешься всего лишь тринадцатилетним мальчиком, а я всё ещё являюсь твоей матерью! Но если ты всерьез считаешь себя таким независимым, то этот урок пойдет тебе только на пользу. Раз ты заявляешь, что теперь ты сам способен зарабатывать, то наверняка ты найдешь способ вернуть мне все те деньги, которые я потратила на покупку тебе техники. И если ты хочешь, чтобы у тебя в комнате было электричество и Интернет, то тебе придётся заплатить свою долю по счетам:

— $430 за комнату;

— $116 за электричество;

— $21 за Интернет;

— $150 за еду. И ещё. Теперь ты должен будешь выбрасывать мусор сам и пылесосить три раза в неделю. Также ты должен прибирать свою ванную комнату, готовить себе обед и ужин и мыть посуду за собой. Если ты не будешь делать этого каждый день, то ты обязан заплатить мне тридцать долларов за мои услуги уборщицы. И только тогда, когда ты решишь, что ты готов вновь стать моим сыном, а не соседом, то мы пересмотрим условия. С любовью, твоя мама.»

Когда Аарон увидел эту записку, то он разорвал её и убежал из дома. Но спустя какое-то время он вернулся и собрал всю свою технику, чтобы отдать её маме, а потом выкупить. Аарон и его мама составили договор, в котором четко прописали все свои права и обязанности.

Этим письмом и своими последующими действиями мама дала понять сыну, что самостоятельность по жизни таит в себе огромную ответственность и множество обязанностей.