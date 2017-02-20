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13-летний подросток нахамил матери, и тогда она придумала нестандартное наказание
21.02.2017 13:02 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет показать читателю письмо, которое написала одна мама своему тринадцатилетнему сыну, заявившему, что ему не нужно учиться в школе, потому что у него уже есть работа.
Юноша по имени Аарон долгое время обманывал свою маму, говоря, что по вечерам он занимается уроками. Но на самом деле парень снимал ролики для своего канала на YouTube, выкладывал их и получал небольшие суммы за просмотры. Когда его мама узнала правду, то школьник заявил, что он сам зарабатывает, поэтому и может бросить школу и жить на свои деньги. Тогда мама прикрепила на дверь его комнаты письмо с таким текстом:
Когда Аарон увидел эту записку, то он разорвал её и убежал из дома. Но спустя какое-то время он вернулся и собрал всю свою технику, чтобы отдать её маме, а потом выкупить. Аарон и его мама составили договор, в котором четко прописали все свои права и обязанности.
Этим письмом и своими последующими действиями мама дала понять сыну, что самостоятельность по жизни таит в себе огромную ответственность и множество обязанностей.
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