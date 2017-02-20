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Как понять, что пора сменить работу?

21.02.2017 13:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы зашли на наш сайт и читаете эту статью? Что ж, можете считать это первым признаком того, что вам пора сменить работу. Раз уж начали закрадываться сомнения, что где-то там, где нас нет, лучше, то возможно стоит принять решение «изменить» своему работодателю и привнести в свою жизнь что-то новое. 

Как понять, что пора сменить работу?

1. Эй, интерес, где ты есть?

Придя на работу, вы чувствуете апатию ко всему происходящему? Вам абсолютно безразлично то, чем вы занимаетесь? Возможно, эта работа исчерпала себя, и вы просто перегорели. Совет — меняйте работу.

2. Вы начали часто болеть.

Вам знакомо такое понятие, как психосоматика? Не вникая во все медицинские энциклопедические тонкости и выражаясь проще, все болезни от нервов. Если ваше тело говорит вам о том, что оно устало и не может больше терпеть такого ритма жизни, меняйте работу!

3. Обязанности увеличиваются, а заработная плата нет.

Если это единственная причина вашего недовольства нынешним местом работы, то все же стоит поговорить с начальством о повышении ваших гонораров. Если консенсус не найдет — меняйте работу!

4. Нет времени на личную жизнь.

Как когда-то сказал один умный человек об одной неумной женщине: «Она все работала, работала… Бац! Сорок лет и сорок котов». Даже, если вы заядлый кошатник, не превращайте свой дом в зверинец (не в обиду котикам и кошечкам), меняйте работу!

5. Напряженные отношения в коллективе.

Если, не смотря на все ваши старания, найти общий язык с коллегами не представилось возможным, не стоит отчаиваться. Найдите схожих с вами по духу людей — меняйте работу!

6. Ваши идеи не поддерживаются.

Если вы считаете себя Кулибиным в своей сфере деятельности, а ваш потенциал на нынешней работе не используется, найдите себе работу, где новаторство приветствуется. Развивайтесь — и меняйте работу!

7. Вас не продвигают по службе.

Плох тот лейтенант, который не мечтает стать генералом! Верьте в себя, стремитесь к лучшему!

Наша жизнь так коротка, чтобы тратить ее на несносных боссов-самодуров и бесцельные никому не нужные занятия. Соберите волю в кулак и найдите смелость изменить свою жизнь. Ищите себя, и вы обязательно найдете путь к переменам в лучшую сторону!Как понять, что пора сменить работу?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Вы зашли на наш сайт и читаете эту статью? Что ж, можете считать это первым признаком того, что вам пора сменить работу. Раз уж начали закрадываться сомнения, что...

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