Вы зашли на наш сайт и читаете эту статью? Что ж, можете считать это первым признаком того, что вам пора сменить работу. Раз уж начали закрадываться сомнения, что где-то там, где нас нет, лучше, то возможно стоит принять решение «изменить» своему работодателю и привнести в свою жизнь что-то новое.





1. Эй, интерес, где ты есть?

Придя на работу, вы чувствуете апатию ко всему происходящему? Вам абсолютно безразлично то, чем вы занимаетесь? Возможно, эта работа исчерпала себя, и вы просто перегорели. Совет — меняйте работу.

2. Вы начали часто болеть.

Вам знакомо такое понятие, как психосоматика? Не вникая во все медицинские энциклопедические тонкости и выражаясь проще, все болезни от нервов. Если ваше тело говорит вам о том, что оно устало и не может больше терпеть такого ритма жизни, меняйте работу!

3. Обязанности увеличиваются, а заработная плата нет.

Если это единственная причина вашего недовольства нынешним местом работы, то все же стоит поговорить с начальством о повышении ваших гонораров. Если консенсус не найдет — меняйте работу!

4. Нет времени на личную жизнь.

Как когда-то сказал один умный человек об одной неумной женщине: «Она все работала, работала… Бац! Сорок лет и сорок котов». Даже, если вы заядлый кошатник, не превращайте свой дом в зверинец (не в обиду котикам и кошечкам), меняйте работу!

5. Напряженные отношения в коллективе.

Если, не смотря на все ваши старания, найти общий язык с коллегами не представилось возможным, не стоит отчаиваться. Найдите схожих с вами по духу людей — меняйте работу!

6. Ваши идеи не поддерживаются.

Если вы считаете себя Кулибиным в своей сфере деятельности, а ваш потенциал на нынешней работе не используется, найдите себе работу, где новаторство приветствуется. Развивайтесь — и меняйте работу!

7. Вас не продвигают по службе.

Плох тот лейтенант, который не мечтает стать генералом! Верьте в себя, стремитесь к лучшему!

Наша жизнь так коротка, чтобы тратить ее на несносных боссов-самодуров и бесцельные никому не нужные занятия. Соберите волю в кулак и найдите смелость изменить свою жизнь. Ищите себя, и вы обязательно найдете путь к переменам в лучшую сторону!

Текст: Flytothesky.ru