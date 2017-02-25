Никакой магии и волшебства! Стать успешным блогером, добиться притока читателей, удержать внимание «зевак» на своем ресурсе просто, если знать парочку проверенных способов. Почему у других блогеров под каждым постом больше сотен комментариев, тогда как у вас полный голяк? Можно ли отыскать темы, интересные каждому? Мы ответим на ваши вопросы, открыв 5 простых и действенных истин. Все гениальное – просто, осталось применить наши знания на практике.





5 секретов успешных блогеров

1. Частые обновления

Ваш контент может быть уникальным и гениальным в одном флаконе, однако какой в этом толк, если вы пишите по статье в год? Хотите настоящей волны популярности? Пишите много, часто, постоянно, не жалея на это ни времени, ни сил. Тогда читатель точно мимо не пройдет, но подсядет на вас, как на свой персональный допинг. Составьте расписание, которому будете следовать безукоризненно (например, 2-3 статьи в неделю), сделайте обновления регулярными. Это действительно необходимо, если хотите, чтобы ваш сайт высвечивался в первых строчках рейтинга при поисковой выдаче.

2. Поднятие спорных тем

Ничто так не подогревает интерес аудитории к материалу, как хороший плацдарм для споров и дебатов. Используйте это знание, чтобы выбиться в лидеры. «Христиане или иудеи?» «Google или Яндекс?» «Мужчины против женщин». «Секс или воздержание?» «Вегетарианцы или мясоеды?» Не бойтесь писать на острые и противоречивые темы, которые привлекут к себе сторонников двух лагерей. Чем больше мнений, яростных дискуссий или язвительных комментариев, тем больше зрителей и неравнодушных зевак, среди которых обязательно отыщется ваш читатель. По крайней мере, за ходом таких баталий будет интересно смотреть.

3. Ответы на комментарии

Читатели, которым пришелся по вкусу ваш блог, обязательно дадут о себе знать в комментариях. Не сторонитесь их реакции, наоборот, примите в ней активное участие: отвечайте посетителям на животрепещущие вопросы, благодарите за поддержку, изучайте просьбы и инновации, которые вам предлагают. Плохие комментарии не должны вас пугать, в конце концов, это верный способ что-то изменить в подаче материала. Кстати, иногда из вопросов посетителей рождаются интересные темы для следующих блогов, так что не спешите обрезать нити, связывающие вас с аудиторией.

4. Собственный «список вдохновения»

Бывают моменты, когда автор переживает творческий кризис, когда ему действительно тяжело придумать стоящую тему для следующей статьи. Чтобы не попасться на удочку непостоянной и прихотливой музы, лучше завести папку, в которую заранее сохранять пришедшие на ум темы для будущих статей. Например, вы посмотрели фильм, прочли книгу или вышли на интересную ссылку – сохраните наброски на будущее в папке «Мое вдохновение». Это поможет создать очередной шедевр даже в моменты застоя или духовного упадка.

5. Привлечение знаменитостей

Чтобы читатели не заскучали, лучше всего привлекать на страницы своего блога недоступных, но желанных звезд мира искусства или шоу-бизнеса. Как? Способов тысячи: брать интервью, писать истории их жизни и успеха, делиться творчеством, которое перевернуло мировые устои. Также можно сотрудничать с другими знаменитыми блогерами, оставляя их гостевые посты на своих страницах. Люди любят новизну, полезные советы от профессионалов, истории великих трудностей и достижений, мотивирующие ролики.

Используйте эти стратегии на своем блоге – и вы удивитесь, насколько они действенны! Популярность скрывается в простоте, в постоянной работе над собой. Вперед за подписчиками и трафиком!

Текст: Flytothesky.ru