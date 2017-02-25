Почему у кого-то получается, а у вас – нет?

Современный человек находится в ситуации постоянного пищевого соблазна. Еда есть везде. Правда, не всегда качественная, свежая и полезная. Вы отправляетесь в магазин и покупаете то, что считаете нужным, ориентируясь на прошлый опыт и традиции вашей семьи. Если вы переедаете, то однозначно ищите способы удовлетворения. Каждый раз, когда человек ест больше, чем ему нужно, он даже сам того не подозревая старается насытиться эмоциями и впечатлениями. Заметьте, что если вы уезжаете в путешествие, то вам становится как-то не до еды. Вам нужно собрать чемодан, спланировать поездку, ничего не забыть. Вы заняты решением приятных проблем. Когда вы находитесь в стрессе, вам неинтересна работа, ваша семья и окружение, то шансы переедать повышают в десятки раз!





1. Получается похудеть далеко не у всех. Вернее, люди худеют, но не всем это удается сделать с первого раза. Во-первых, тут есть важный нюанс, который касается диеты. Любое ограничение себя в пище на какой-то срок может не принести вам ничего кроме раздражения и желания поскорее покончить с этим. В итоге люди сидят на диете неделю, а потом с новой силой набирают вес. Такой подход не только не эффективен, но и опасен, ведь даже если вы не чувствуете себя хуже, системы организма начинают работать на износ. Любая строя диета – стресс, это нужно понимать. Во-вторых, многие люди, которые стали стройнее и закрепили вес, поняли, что краткосрочная диета – это не больше, чем самообман. Вы не можете двигаться рывками, нужна система. Поскольку на одних кашах или мясе сидеть нельзя, то только здоровый баланс и правильный подход заложат в фундамент вашей жизни привычку питаться правильно.

2. Переход с одного меню на другой дается с трудом. И это вполне нормально. Не пытайтесь резко ограничить себя! Многие диетологи предостерегают пациентов от резкого ограничения в чем-либо. Например, вы кушали много мучного, а потом решили резко прекратить и начать питаться только тушеными овощами. Не у всех хватит силы воли пойти на такой шаг. А ведь именно так наш мозг воспринимает диеты, — как необходимость строго ограничивать себя сразу и во всем. Поэтому многие так и не решаются даже попробовать сидеть на какой-то диете. Вместо такого подхода используйте опыт специалистов (чего многие, к сожалению, не делают). А специалисты могут помочь разработать меню с учетом всех ваших нужд и желаний. А еще они могут подстраховать от срыва, помочь включить нужные установки относительно еды.

3. Дневник питания. Дневник должен вестись регулярно. Кроме этого, вам нужна подотчетность. Сами вы не можете похудеть, ведь если бы могли, то вряд ли читали бы эту статью. Если вы решились на кардинальные изменения в своей жизни, то вам нужна поддержка. Коллеги в офисе, которые по пятницам заказывают пиво и пиццу – это не поддержка. Мама или бабушка, которая жарит картошку на ужин и делает котлеты – это тоже не поддержка. В качестве поддержки должны выступать люди, которые либо берут вас под свою опеку и контроль в плане питания, либо те, кто с вами заодно. Иначе вряд ли получится изменить свой вес и перестроить режим питания.

Помните о том, что переедание – это чаще всего просто привычка и отсутствие положительной мотивации в жизни. У вас обязательно получится похудеть, если вы проанализируете свою ситуацию и обратитесь за помощью к специалисту по питанию, диетологу и/или психологу.

Текст: Flytothesky.ru