Тонкие блины с вкусной грибной начинкой подаём оригинально в виде мешочков.





На фото — продукты, необходимые для блинов. Количество продуктов указано в рецепте.





Продукты для начинки.





Смешиваем с солью и сахаром-песком куриные яйца, взбиваем венчиком.





Вливаем взбитые яйца в молоко (молоко комнатной температуры). Муку постепенно подсыпаем в молоко с яйцами, перемешивая. Венчиком разбиваем в тесте все комочки. Муки пойдёт примерно стакан. Готовое тесто набираем половником, медленно выливаем из половника обратно в миску с тестом. Смотрим, как оно льётся. Тесто должно струйкой тянуться с половника. Теперь тесто оставляем на 20 мин, прикрыв пищевой плёнкой.





Пока настаивается тесто, занимаемся начинкой для блинов. Очищаем шампиньоны, нарезаем их, поджариваем, добавив в них лук.





Отвариваем куриные яйца. Затем нарезаем их кубиками, высыпаем в остывшие грибы с луком.





Измельчённую зелень высыпаем в тарелку с начинкой.





Натёртый на крупной тёрочке сыр также отправляем в начинку. Начинку перемешиваем.





Когда тесто для блинов постоит, добавляем в него масло по рецепту, перемешиваем. Жарим блины. Перед первым блином вливаем в сковороду 1 ч. ложку подсолнечного масла, а в дальнейшем необязательно это делать. Блины и так будут отлично сниматься со сковороды благодаря тому, что мы в тесто заблаговременно добавили масло. Готовые блинчики выкладываем на чистый стол. Раскладываем готовую начинку во все блины.





Теперь оригинально заворачиваем блины. Для этого, приподняв края блина, сжимаем их, формируя одна за другой складочки. Теперь завязываем пёрышком зелёного лука или стеблем петрушки получившиеся блинные мешочки. Связываем блины аккуратно, чтобы не порвать. Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц готовы. Приятного аппетита!





Порций: 6 блинов (диаметр сковороды — 20 см).

Время: 40 мин.

Продукты:

— молоко — 300 мл;

— мука пшеничная в/с — 1 стакан;

— яйца — 2 шт.;

— сахар песок — 1 ст. л. (ровно по краю);

— масло подсолнечное — 1 ст. л.;

— соль.

Начинка для блинов:

— грибы (шампиньоны) — 250 г;

— яйца — 2 шт.;

— лук — 1 шт.;

— сыр — 100 г;

— свежая петрушка — по вкусу.

— масло подсолнечное.

Рецепт и фото: Flytothesky.ru