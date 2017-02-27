﻿ Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

27.02.2017 23:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Тонкие блины с вкусной грибной начинкой подаём оригинально в виде мешочков.Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

На фото — продукты, необходимые для блинов. Количество продуктов указано в рецепте.

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Продукты для начинки.

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Смешиваем с солью и сахаром-песком куриные яйца, взбиваем венчиком.

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Вливаем взбитые яйца в молоко (молоко комнатной температуры). Муку постепенно подсыпаем в молоко с яйцами, перемешивая. Венчиком разбиваем в тесте все комочки. Муки пойдёт примерно стакан. Готовое тесто набираем половником, медленно выливаем из половника обратно в миску с тестом. Смотрим, как оно льётся. Тесто должно струйкой тянуться с половника. Теперь тесто оставляем на 20 мин, прикрыв пищевой плёнкой.

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Пока настаивается тесто, занимаемся начинкой для блинов. Очищаем шампиньоны, нарезаем их, поджариваем, добавив в них лук.

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Отвариваем куриные яйца. Затем нарезаем их кубиками, высыпаем в остывшие грибы с луком.

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Измельчённую зелень высыпаем в тарелку с начинкой.

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Натёртый на крупной тёрочке сыр также отправляем в начинку. Начинку перемешиваем.

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Когда тесто для блинов постоит, добавляем в него масло по рецепту, перемешиваем. Жарим блины. Перед первым блином вливаем в сковороду 1 ч. ложку подсолнечного масла, а в дальнейшем необязательно это делать. Блины и так будут отлично сниматься со сковороды благодаря тому, что мы в тесто заблаговременно добавили масло. Готовые блинчики выкладываем на чистый стол. Раскладываем готовую начинку во все блины.

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Теперь оригинально заворачиваем блины. Для этого, приподняв края блина, сжимаем их, формируя одна за другой складочки. Теперь завязываем пёрышком зелёного лука или стеблем петрушки получившиеся блинные мешочки. Связываем блины аккуратно, чтобы не порвать. Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц готовы. Приятного аппетита!

Оригинальные блины с начинкой из грибов и яиц

Порций: 6 блинов (диаметр сковороды — 20 см).

Время: 40 мин.

Продукты:

— молоко — 300 мл;
— мука пшеничная в/с — 1 стакан;
— яйца — 2 шт.;
— сахар песок — 1 ст. л. (ровно по краю);
— масло подсолнечное — 1 ст. л.;
— соль.

Начинка для блинов:

— грибы (шампиньоны) — 250 г;
— яйца — 2 шт.;
— лук — 1 шт.;
— сыр — 100 г;
— свежая петрушка — по вкусу.
— масло подсолнечное.

Рецепт и фото: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тонкие блины с вкусной грибной начинкой подаём оригинально в виде мешочков. На фото — продукты, необходимые для блинов. Количество продуктов указано в рецепте....

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как сахар влияет на ваш мозг и организм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика