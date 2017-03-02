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Медуза, которая выглядит как НЛО
02.03.2017 23:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Это самая настоящая океанская летающая тарелка,
Уникальная медуза была недавно очень удачно запечатлена на видео группой морских биологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Конечно, эта тарелка не такая уж и неопознанная. Научное название глубоководной медузы звучит как rhopalonematid trachymedusa. Она попалась в объектив ученых, изучающих
Медленный танец медузы в глубине океана оказывает самый настоящий гипнотический эффект.
У медузы два ряда щупалец, причем один ряд смотрит вверх, а другой – вниз. Причина такого строения её тела неизвестна.
Заповедник охватывает 22 тысячи кв. км прибрежных коралловых рифов и шельф открытого океана в районе архипелага Самоа в южной части Тихого океана. Научная миссия команды биологов, скорее всего, продлится до апреля.
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Это самая настоящая океанская летающая тарелка, снятая подводным вездеходом. Уникальная медуза была недавно очень удачно запечатлена на видео группой морских...
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