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Медуза, которая выглядит как НЛО

02.03.2017 23:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Это самая настоящая океанская летающая тарелка, снятая подводным вездеходом.

Уникальная медуза была недавно очень удачно запечатлена на видео группой морских биологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Конечно, эта тарелка не такая уж и неопознанная. Научное название глубоководной медузы звучит как rhopalonematid trachymedusa. Она попалась в объектив ученых, изучающих Национальный морской заповедник Американского Самоа на борту исследовательского судна Okeanos Explorer.

Медленный танец медузы в глубине океана оказывает самый настоящий гипнотический эффект.

Медуза, которая выглядит как НЛО

У медузы два ряда щупалец, причем один ряд смотрит вверх, а другой – вниз. Причина такого строения её тела неизвестна.

Медуза, которая выглядит как НЛО

Заповедник охватывает 22 тысячи кв. км прибрежных коралловых рифов и шельф открытого океана в районе архипелага Самоа в южной части Тихого океана. Научная миссия команды биологов, скорее всего, продлится до апреля.Медуза, которая выглядит как НЛО

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Это самая настоящая океанская летающая тарелка, снятая подводным вездеходом. Уникальная медуза была недавно очень удачно запечатлена на видео группой морских...

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