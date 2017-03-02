Это самая настоящая океанская летающая тарелка, снятая подводным вездеходом.

Уникальная медуза была недавно очень удачно запечатлена на видео группой морских биологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Конечно, эта тарелка не такая уж и неопознанная. Научное название глубоководной медузы звучит как rhopalonematid trachymedusa. Она попалась в объектив ученых, изучающих Национальный морской заповедник Американского Самоа на борту исследовательского судна Okeanos Explorer .

Медленный танец медузы в глубине океана оказывает самый настоящий гипнотический эффект.





У медузы два ряда щупалец, причем один ряд смотрит вверх, а другой – вниз. Причина такого строения её тела неизвестна.





Заповедник охватывает 22 тысячи кв. км прибрежных коралловых рифов и шельф открытого океана в районе архипелага Самоа в южной части Тихого океана. Научная миссия команды биологов, скорее всего, продлится до апреля.

Текст: Flytothesky.ru