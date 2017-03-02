Он даже не подозревает , насколько он уникальный.





У этой 10-месячной собаки по кличке Пикассо заканчивается очень безрадостный период в жизни, потому что о его судьбе узнала группа по спасению собак из Орегона.

Пикассо, помесь питбуля и терьера, родился с деформированной мордочкой: её верхняя часть заметно смещена влево, а нижняя челюсть – вправо.

Если не считать перекошенного верхнего клыка, который травмирует десну нижней челюсти, Пикассо абсолютно здоров. Это подтверждает Лисл Вилхардт, исполнительный директор организации Luvable Dog Rescue (г. Юджин, штат Орегон).

«Пикассо может есть, поворачивая голову набок, но он очень неаккуратный едок, – говорит Лисл. – То же самое касается и питья воды».

https://www.instagram.com/p/BRGvUiBgIox/

Пикассо был одним из пяти щенков, рожденных в прошлом году в г. Портервилль (штат Калифорния) у одного нерадивого заводчика-непрофессионала.

Заводчик не смог продать Пикассо и его брата Пабло, потому оба песика были отправлены в городской приют для животных.

Братьев уже собирались усыпить, но волонтер приюта Шеннон Корбит очень вовремя рассказала о них Лисл Вилхардт.

«Я спросила у Шеннон, есть ли в приюте собаки с особыми потребностями, поскольку мы были готовы принять нескольких, – рассказывает Лисл. – И Шеннон ответила, что у них есть пёс с деформированной мордой. Я сразу же влюбилась в Пикассо по фотографии».

Когда Лисл Вилхардт узнала, что Пикассо и Пабло уже в списке на эвтаназию, она сразу же забрала их обоих.

https://www.instagram.com/p/BRFUJ7-gvdZ/

Уникальная внешность Пикассо моментально сделала его популярным в Интернете.

К счастью, деформация его мордочки во многом является косметическим недостатком.

«Челюсть Пикассо в нормальном состоянии, основная деформация находится в верхней части носа – объясняет Лисл. – Сама же челюсть не деформирована, и он отлично ею работает».

Тем не менее, ветеринары советуют удалить Пикассо верхний клык, травмирующий десну.





После того как Пикассо побывает у стоматолога, он и Пабло начнут искать себе хороших хозяев.

«Братья очень привязаны друг к другу, – говорит Лисл. – Они понимают, что им нужно поддерживать друг друга ради собственной безопасности».

https://www.instagram.com/p/BRFXeMsg6n2/

Лисл Вилхардт также отмечает, что обе собаки идеально подходят для активной семьи с уже подросшими детьми: «Пикассо – очень общительный, любознательный и любящий песик. Он даже не подозревает о том, насколько он уникальный».

Текст: Flytothesky.ru