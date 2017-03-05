Фактрум знакомит читателя с некоторыми методами, благодаря которым определенным организациям с успехом удаётся превращать своих последователей в послушных зомби.





Людей беспокоит только то, что «работает», поэтому идеи не имеют значения

В качестве примера объяснения этого высказывания можно привести сайентологию. Её последователи верят в откровенную чушь и мифы, но среди них есть успешные и знаменитые люди, не замеченные в психических отклонениях. Почему же они верят в это?

Дело в том, что сайентологи в действительности не изобрели ничего нового, а просто взяли какие-то странные вещи и ритуалы и связали их воедино ниточками здравого смысла, да так, что с ними согласилось множество простых людей. Например, сайентологи предлагают концентрироваться на решении какой-то конкретной задачи, а не на выполнении работы в целом. И после выполнения этой задачи у человека появляется уверенность, которая позволяет ему начать выполнение следующей задачи.

В общем-то, такой совет существенно облегчает жизнь. Но тогда в чем смысл сайентологии, если её правила и ритуалы ничем не отличаются от советов успешных людей? Почему люди, оказавшиеся в ловушке откровенно бредовой религии, не отказываются от нее после того, как их соратники начинают творить нечто очень отвратительное?

Ими двигает страх

Главным образом этот страх связан с тем, что люди абсолютно не понимают, кем они хотят быть на самом деле, но совершенно точно знают, кем они быть не хотят. Вся их жизнь сводится к борьбе против какого-то вымышленного злодея, а жизненные убеждения (вне зависимости от того, насколько они абсурдны или разрушительны) только подталкивают их в этом направлении.

Очень мало людей говорят, например, о том, что они любят какой-то музыкальный жанр, но многие с пеной у рта готовы доказывать свою ненависть к определенной группе. Получается, что человека определяет именно то, что он больше всего ненавидит. Группы людей, объединенные ненавистью к чему-то или кому-то, буквально подпитывают друг друга, а их противники состоят в симбиозе с ними.

Люди склонны к тому, чтобы приписывать какие-то отрицательные черты личностям, которые им не нравятся и с которыми они ни за что не согласятся. Им недостаточно говорить, что антифеминистки несут чушь. Нет, они будут утверждать, что все они бесполые и жирные. Люди готовы простить своей группе с определенные взглядами многое, но они никогда не поймут и не примут другую точку зрения.

Друзья значат намного больше, чем политика

Здесь в качестве примера можно привести историю одного неонациста, который поддержал движение скинхедов прежде, чем осознал, что конкретно ими движет. Когда спустя несколько месяцев у него спросили, действительно ли он ненавидит евреев, тот ответил положительно. Получается, человек принял их убеждения, хотя в начале они ему были чужды.

Под влиянием общественного мнения человек может утратить свои принципы и мысли, покорно следуя за мнением толпы. Люди просто забывают о собственном мнении по поводу того или иного события и принимают мнение большинства, боясь, что их посчитают глупыми.

В спорах большинство людей не желает выслушивать мнение оппонента и даже не пытается вникнуть в детали, облегчающие ситуацию и помогающие более эффективно решить вопрос.

У всех людей один и тот же моральный кодекс, только каждый использует его по-своему

В какой-то конкретной ситуации человек может быть не согласен с мнением большинства. Это не говорит о том, что его моральный кодекс отличается от кодекса других людей, просто в этой ситуации он не применим. Тем более, что многие люди врут о том, во что они верят.

Например, некоторые инквизиторы не верили в ведьм, им просто доставляло удовольствие издеваться над ни в чем неповинными женщинами, прикрываясь принципами, распространенными в то время. Так же можно сказать и о консерваторах, выступающих против реформ здравоохранения, ведь они в глубине души считают, что бедные люди должны оставаться больными.

Но если можно было бы задать вопрос о моральных ценностях охотникам на ведьм или ярым консерваторам, то все бы они ответили, что просто хотят минимизировать ущерб, найти справедливость, сохранить чистоту своего ума и привить уважение к авторитету.

Многие люди оказываются в своих группах по воле случая

В споре о том, какая группа людей лучше, человек всегда будет на стороне той группы, к которой он сам и принадлежит. Люди подстраивают свой моральный кодекс так, чтобы оказаться на «правильной» стороне, и считают, что смертный грех совершенно не применим конкретно для них.

Разные люди имеют разные моральные установки и веруют в них одинаково сильно. И если попытаться заставить человека отказаться от его принципов, то получается, что мы хотим, чтобы человек отрекся от того, что отлично работало, и совершил что-то аморальное (по собственному мнению). Для ярых сторонников чего-либо отказ от своей веры символизирует и то, что они позволяют победить своим «врагам» и предают своих друзей. Они скорее умрут, чем откажутся от своих идеалов и убеждений.