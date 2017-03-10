Жить долго – замечательно. Но еще лучше прожить качественную жизнь в красивом и здоровом теле, когда каждая клетка внутри отзывается особенной песней, когда легко управлять всеми своими мышцами и суставами, а тело буквально переполнено энергией действий. Чтобы хотелось не просто существовать, но жить на полную катушку.





Многим из нас забота о себе кажется чем-то затруднительным, все эти правила питания, диеты, чистки больше утомляют, нежели радуют. В этой статье мы взяли на себя смелость пошатнуть вашу веру в то, что здоровье дается исключительно сложным трудом и постоянными самоограничениями. Потому представляем вашему вниманию 5 пищевых привычек, которые изменят мир раз и навсегда, подарив телу тонну энергии и хорошего самочувствия.

5 полезных пищевых привычек, которые пора освоить!

Формула здоровья № 1. Отказ от сахара

Каждый знает, что чрезмерный упор на сладкое вредит здоровью, но задавались ли вы вопросом: почему? Чтобы переварить сахар, организм буквально забирает из печени, сердца, кожи, мышц и нервных тканей витамины группы В, тем самым порождая их дефицит. Также для нормального усвоения сахара требуется огромная доза Ca, который в прямом смысле слова изымается из костной ткани. В-третьих, сахар препятствует нормальной работе эндокринной системы, негативно влияя на работу сердца и органов пищеварения. А еще он перевозбуждает нервы, приводя к их истощению, из-за чего в 10-ки раз ослабевает иммунная система. «Но сахар нужен для полноценной работы мозга», — заметите вы. Наш ответ – только натуральная глюкоза, которая содержится во фруктах и продуктах пчелиного производства.

Формула здоровья № 2. Больше овощей

Почему пора полюбить овощи? Это один из самых полезных навыков, который можно в себе воспитать, если научиться правильно и вкусно готовить. Плюс в том, что в овощах не просто содержатся необходимые витамины, которые нужны для полноценного функционирования организма, эти витамины еще и максимально быстро усваиваются, положительно влияя на работу органов пищеварения. Наш организм переваривает растительную пищу быстро и практически в полном объеме, тогда как мясные и зерновые требуют куда больше энергии и времени на обработку. Кстати, овощи низкокалорийные, отлично борются с онкологией и помогают держать нормальный вес.

Формула здоровья № 3. Переход на цельнозерновые изделия

Чтобы хорошо себя чувствовать, необязательно отказываться от хлебобулочных изделий, можно ввести вкусную альтернативу! Пробовали ли вы когда-нибудь продукты, изготовленные из муки грубого помола? А ведь привычный батон в разы уступает по вкусовым характеристикам хлебу со специями и на отрубях. Мука из неочищенных зерен – полезная находка для любителей мучного. В ней содержится масса витаминов и микроэлементов, которые сохраняют свои свойства даже при тепловой обработке. А еще она богата на клетчатку, которая выводит из крови холестерин, препятствуя заболеванию сосудов, помогает уменьшить количество жировых отложений и снижает возможность развития сахарного диабета.

Формула здоровья № 4. Травяной чай вместо кофе

Чрезмерное потребление кофе опасно не только передозировкой кофеина, но и понижением гемоглобина, проблемами с почками, сердечно-сосудистой и эндокринной системой. Кофе вымывает из костей кальций, делает волосы и кожу максимально уязвимыми, а также выматывает нервную систему. Хорошей привычкой в копилку здоровья станет замена кофе чаем на травах. Почему именно травяной чай, а не зеленый? Потому что такой напиток не будет содержать кофеина, а во-вторых, обладает выдающимися лечебными свойствами. Ромашка, например, лечит головную боль, календула – женские недуги, зверобой и тысячелистник оказывают позитивное влияние на органы пищеварения. Такой чай легко подходит как для поддержания организма в тонусе (земляника, лимонник, клевер), так и для успокаивающего эффекта (листья мелиссы, иван-чая, мяты или зверобоя). Еще травяные чаи содержат массу витаминов, чем активируют иммунную защиту организма.

Формула здоровья № 5. Лечебное голодание

Воздух, которым мы дышим, пища, которую едим, так или иначе, засоряют организм опасными шлаками и токсинами. Если не проводить периодические внутренние чистки, самочувствие будет ухудшаться, а органы изнашиваться, работая с тройной нагрузкой. Посудите сами, как бы мы ни старались содержать дом в порядке, уборка помещений иногда просто необходима! Так и с телом. Голодание в этом случае – самый простой и эффективный способ детоксикации, который позволяет организму помыться на клеточном уровне, полностью перезапустить систему работы, сбросить лишний жир и омолодиться. Главное, заниматься этим систематически, хотя бы пару дней в месяц.

Итак, если хотите жить долго и в прекрасном самочувствии – воспользуйтесь нашими советами. Полезные пищевые привычки можно прививать постепенно, главное, не бояться временного дискомфорта и понимать, что все эти перемены окупятся сторицей, принеся огромные дивиденды в копилку вашего здоровья. Будьте счастливы!

Текст: Flytothesky.ru