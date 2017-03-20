Вы удивитесь, но некоторые выработанные и укоренившиеся привычки действительно могут упростить вашу жизнь. Чем проще – тем лучше. Избавьтесь от лишнего груза, ведь счастье заключается в небольших вещах. Попробуйте привить себе девять нижеописанных привычек, чтобы сделать жизнь проще, легче и счастливее.





1. Избавиться от беспорядка

Во-первых, избавьтесь от любого беспорядка в вашей жизни. Начните с собственного жилища, а затем перейдите к рабочему месту. Делайте кардинальную уборку дома и офиса на регулярной основе и безжалостно выбрасывайте все ненужные вещи, которыми вы не пользуетесь. Если они ещё вполне пригодны, пожертвуйте их на благотворительность. В чистом и лёгком помещении вы сами почувствуете себя чище и легче.

2. Живите в настоящем

Забудьте о прошлом, не думайте о будущем и цените то, что имеете именно сейчас. Если вы недовольны, находитесь в депрессии или о чём-то постоянно тревожитесь, то вы не живёте жизнью в полной мере, вы погрязли в прошлом или рефлексируете о будущем. В настоящем же живут только счастливые люди.

3. Планируйте грядущую неделю заранее

Для этого достаточно обзавестись ежедневником или календарём. Почему это так важно? Потому что таким образом вы будете точно помнить, что и когда нужно сделать. Помимо этого, вы не будете испытывать дискомфорт, боясь что-то упустить или забыть. Самоорганизация всегда экономит и время, и нервы.

4. Научитесь говорить «нет»

Слово «нет» значительно упростит вашу жизнь. Конечно, помогать другим – это похвально, но не взваливайте на себя чересчур много задач и обязанностей. Если вы не в силах помочь, скажите «нет» и не чувствуйте себя виноватым.

5. Выделяйте время для себя

В нашем мире слишком много суеты и спешки, потому научитесь выделять время только для себя. Просто отключите все гаджеты и отправьтесь, например, в парк или лес, чтобы окунуться в совсем другой мир. Делайте это регулярно, и вы станете более спокойным, расслабленным и «подзаряженным».

6. Составляйте списки

Сделайте привычкой составление списков, тогда вам не придется расходовать массу времени, пытаясь запомнить все действия, потребности и покупки. Это легко, и это значительно упрощает вашу жизнь.

7. Прекратите пытаться стать совершенным

Сильные и слабые стороны в наличии есть у всех. Вы вполне можете выучить что-то новое, вы можете что-то улучшить, но вы вряд ли сможете довести что-либо до совершенства. Не тратьте время на беспокойство о том, чтобы всё получилось идеально. Перфекционизм – это ненужная и даже вредная вещь, убивающая вашу самооценку.

8. Избавьтесь от негативного окружения

Избавьтесь от людей, полных негатива. Они не делают вас счастливыми, зато существенно усложняют вашу жизнь. Подумайте о собственном благополучии и успешности. Даже если вы знаете этих людей добрый десяток лет, не сожалейте о них. Они тянут вас виз и не дают дышать и развиваться.

9. Умейте быть благодарным

Люди, которые благодарны за всё, что у них есть, как правило, здоровее и счастливее. Не нойте, что ваш друг зарабатывает больше денег, а ваш коллега купил роскошный дом. Жалобы и стоны не помогут вам стать обеспеченнее, потому продолжайте двигаться к своим, только вами поставленным целям и всегда будьте благодарны. Эта привычка поможет вам жить более осмысленной жизнью.

Текст: Flytothesky.ru