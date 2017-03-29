Для того, чтобы узнать и испытать страну, нет ничего лучше поездки по ее главным дорогам. От прибрежных магистралей и головокружительных горных перевалов до живописных маршрутов, пролегающих сквозь национальные парки: перед вами список самых красивых, незабываемых и сложных дорог в мире.

1. Автодорога штата Калифорния SR 1, США





SR 1 – одно из главных шоссе с северо-южным направлением в США. Большая часть трассы проходит вдоль тихоокеанского побережья Калифорнии. Шоссе славится открывающимся с него видом на одну из самых красивых береговых линий Соединенных Штатов.

Довольно масштабный отрезок трассы (140 км) проходит через прибрежные парки. Отклоняясь ненадолго от океана, дорога на протяжении нескольких километров идет сквозь лес секвой в долине реки Биг-Сур. Этот сегмент шоссе также пересекает несколько исторических мостов, в том числе живописный мост Биксби Крик, изображенный на фото.

2. Фурка, Швейцария





Фурка (Фуркапасс), продолжительностьюв 2429 м – горный перевал в Швейцарских Альпах, соединяющий долины Ури и долины Вале. Перевал Фурка был местом съемок фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер».

3. Атлантическое шоссе, Норвегия





Открытое 7 июля 1989 года Атлантическое шоссе является Национальным туристическим маршрутом и признано в Норвегии Сооружением века. Дорога представляет собой 8,3 км секцию трассы № 64, которая проходит между городами Кристиансанд и Молде. Шоссе протянуто между небольшими островами и утесами, связывая их несколькими дамбами, виадуками и мостами.





4. Дорога Уайт Рим, Национальный парк Каньонлендс, штат Юта





160-километровая дорога огибает остров, обеспечивая масштабный вид на окрестности. Обычно поездка по ней занимает два-три дня на внедорожнике и три-четыре дня на горном велосипеде. Даже при благоприятных погодных условиях Уайт Рим считается достаточно трудным испытанием для полноприводных автомобилей с высокой подвеской. Многие отрезки дороги требуют от покоряющих ее водителей крайней осторожности, в особенности в периоды ненастья. Это касается как автомобилей, так и двухколесного транспорта.

5. Горная дорога Тианмен, Хунань, Китай





На территории национального парка Тианмен Маунтин в провинции Хунань на северо-западе Китая протянута канатная дорога от местного вокзала до вершины горы. К услугам посетителей 98 кабинок, движущихся на дистанцию в 7455 метров и поднимающихся на 1279 метров. Самый резкий угол подъема составляет 37 градусов. Также на территории парка проложена дорога длиной в 11 км, обладающая 99 изгибами, которая достигает вершины горы и приводит в пещеру Тианмен – природное отверстие в горе на высоте 131,5 метров.





6. Семимильный мост, Флорида-Кис, США





Знаменитый мост в графстве Монро, штат Флорида, получил название Семимильный. Проходя над морем, он соединяет серединные острова архипелага Найтс-Ки с нижними его островами Литл-Дак-Ки. В момент своего возведения этот мост был самым продолжительным из всех мостов США.

7. Чапманс Пик Драйв, Кейптаун, Южная Африка





Между Нурдхук и заливом Хаут-Бэй на Атлантическом побережье в юго-западной оконечности Южной Африки проходит дорога Чапманс Пик Драйв. Маршрут длиной в 9 км, извивающийся 114-ю поворотами, пересекает скалистое побережье Пик Чепмена. Эту трассу ласково называют «Чаппи». С нее открывается 180-градусный вид на потрясающие пейзажи, на фоне которых можно крайне удачно сфотографироваться.

8. Стельвио, Восточные Альпы, Италия





В Восточных Альпах Италии на высоте 2757 м расположен перевал Стельвио, имеющий звание самого высоко проложенного горного перевала в этой местности, а также второго по величине в Альпах в целом. Стельвио был назван британским автомобильным шоу Top Gear «величайшей дорогой мира», хотя их поиск был сосредоточен лишь на европейских трассах.

9. Коль де Турини, Франция





Коль де Турини, продолжительностью в 1607 м – высокогорный перевал в приморских Альпах Франции. Он расположен недалеко от Соспель в округе Ниццы. Этот перевал используется как одна из стадий ралли Монте-Карло, проводимого на трудных дорогах с многочисленными крутыми поворотами. Коль де Турини также три раза фигурировал в Тур де Франс (1948, 1950 и 1975 годы).

10. Туннель Гуолянг, Китай





Туннель Гуолянг вырезан в скале по всей ее протяженности в Тайханшаньских горах китайской провинции Хэнань. Если вы хотите попасть туда, начать свое путешествие вы должны в Синьсян. Выезжайте из города, направляясь к северу от Хуанью авеню (S229). Спустя 21 км вы въедете в город Хуксиан. Трассы S229 и S228, а также указания карты, ориентированной на заинтересованных в посещении туннеля туристов, приведут вас к цели.

11. Шоссе Денали, Аляска





Шоссе Денали (Маршрут 8) – относительно мало используемая дорога на Аляске, в основном покрытая гравием. Шоссе длиной 217 км ведет от Пакссона до Кантвелла. Открытая в 1957 году, это была первая подъездная дорога в Национальный парк Денали (тогда известный как Национальный парк Гора Мак-Кинли).

12. Шоссе Каракорум, Китай / Пакистан





Шоссе Каракорум является самой высоко проложенной международной дорогой в мире. Трасса соединяет Китай и Пакистан через горный хребет Каракорум сквозь перевал Хунджераб на высоте 4693 м. Соединяя китайский Синьцзян с пакистанскими Гилгит-Балтистан и Хайбер-Пахтунхва, дорога также служит как популярный туристический аттракцион. Из-за большой высоты и сложных условий, при которых шоссе было построено, его неофициально называют «Восьмое Чудо Света».

13. Великая Океанская Дорога, Австралия





Эта дорога – объект австралийского национального наследия. На протяжении 243 км она проложена вдоль юго-восточного побережья Австралии между городов Торки и Уорнамбул. Дорога была построена возвратившимися с войны солдатами в 1919-1932 годах и является крупнейшим в мире военным мемориалом, посвященным жертвам Первой мировой войны.

14. Сани Пасс, Квазулу-Натал, Южная Африка





Дорога Сани Пасс начинается в западной части провинции Квазулу-Натал в ЮАР и тянется до Андерберге и Мокхотлонг, Лесото. Путешествие по Сани Пасс весьма опасно и требует использования полноприводного автомобиля и приличного опыта вождения. Граница между двумя странами закрывается в 4 часа вечера каждый день. Пропускные пункты также часто бывают закрыты в связи с погодными условиями, особенно в зимний период.

15. Трасса 40, Аргентина





Национальный Маршрут № 40 в западной Аргентине простирается от Кабо Виргенес в провинции Санта-Крус на юге до Ла Куаика в провинции Жужуй на севере, параллельно Андам. Южная часть маршрута, проложенная в основном через малонаселенные территории, обрела славу отличного места для любителей приключенческого туризма. Трасса 40 является самым длинным маршрутом в Аргентине и одним из крупнейших в мире, имея протяженность более 5000 км.

16. Дорога, ведущая к солнцу, Национальный парк Глейшер, Монтана, США





Возведенная в 1932 году двухполосная дорога длиной в 50 км делит пополам на восточную и западную части Национальный парк Глейшер. Она проходит почти через каждый тип местности в парке: от крупных ледниковых озер и кедровых лесов в нижних долинах до продуваемой всеми ветрами альпийской тундры на вершине перевала.

17. Ущелья Дадес, Высокий Атлас, Марокко





Вековые резные ущелья, расположенные по реке Дадес, в настоящее время являются популярным туристическим местом. Путешественники на полноприводном автомобиле могут преодолеть местную горную трассу в подходящее время года. Дорога длиной 63 км проведет путешественников через ущелье. Лучшее время для посещения нижних долин – с марта по май, а горы лучше покорять с мая по июль.

18. Трасса 550 «Шоссе на Миллион Долларов», Колорадо, США





Являясь сегментом трассы 50, которая идет от Нью-Мексико до Колорадо, на западе США пролегает «Шоссе на Миллион Долларов» протяженностью примерно в 40 км. Шоссе получило свое название, вероятнее всего, по причине открывающихся проезжающим по нему людям бесценным видам. Некоторые участки дороги характеризуются высокой опасностью прохождения: наличием крутых скал, узких проходов и отсутствием ограждений.

19. Толлстиген, Раума, Норвегия





Горная дорога Троллстиген или Лестница троллей струится серпантином в городе Раума, являясь частью норвежской национальной дороги № 63. Это популярный туристический аттракцион в связи с его крутыми склонами и одиннадцатью резкими поворотами. Дорога была открыта 31 июля 1936 года королем Хоконом VII после 8 лет строительства. На пике туристического сезона по ней ежедневно проходит около 2500 автомобилей.

Некоторые из особо резких изгибов дороги были расширены с 2005 по 2012 год. Въезд на данную трассу запрещен для автомобилей длиной более 12,4 метров. В 700 метрах от дороги на плато есть автостоянка и несколько смотровых площадок с видом на изгибы Лестницы троллей и водопад Стигфроссен. Зимой и осенью трасса объявляется закрытой. Сезон для посещения тянется с середины мая по октябрь, но иногда может быть короче или длиннее в связи с изменением погодных условий.

20. Амальфийское побережье, Италия





Побережье Амальфи считается самым живописным местом итальянской береговой линии: пейзажи в пастельных оттенках с возвышающимися утесами, деревнями с террасами на склонах, горными дорогами, пышными садами и бескрайними бирюзовыми водами в обрамлении зеленых гор… Это место и дорога, пролегающая там, по мнению ЮНЕСКО являющие собой «выдающийся пример средиземноморского пейзажа», заняли почетное место в списке Всемирного наследия в 1997 году.

21. Трансфэгэрашское шоссе, Румыния





Трансфэгэрашан или DN7C, построенная изначально как военно-стратегическая трасса, является второй по величине асфальтированной дорогой Румынии. С севера на юг 90 км резких изгибов и поворотов пролегают на самых высоких участках южных Карпат, соединяя Трансильванию и Валлахию. Дорога поднимается на высоту 2034 метров. Самый захватывающий маршрут ведет с Севера, представляя собой извилистый путь, усеянный крутыми поворотами, длинными S-образными кривыми и резкими спусками.

Текст: Flytothesky.ru