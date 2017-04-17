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Как не допустить укачивания в транспорте
18.04.2017 08:44 — Калейдоскоп | 21.by - Новости
21.by рассказывает, как пережить поездку в транспорте, если у вас «морская болезнь», и как предупредить укачивание.
Кинетозу, как правило, подвержены дети до 12 лет и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для болезни движения характерны головокружение, обильное слюноотделение, тошнота, шум в ушах и тому подобное. Причиной укачивания является раздражение ускоренным движением рецепторов органов равновесия, зрения и внутренних органов.
Что делать, если укачивает во время езды:
Пересаживайтесь на передние места, чтобы ваши глаза смотрели по ходу движения;
Примите полулежачее положение или откиньте голову на подголовник, чтобы неприятное ощущение от качки ослабилось;
Уберите из поля раздражающие зрение объекты;
Старайтесь не смотреть в окно, читать или писать, когда едете;
Массируйте языком верхнее нёбо;
При очень плохом самочувствии выходите из транспортного средства Как предотвратить «морскую болезнь»:
Предотвратить кинетоз или уменьшить его проявления можно простыми мерами профилактики:
За 1,5-2 часа до поездки ешьте только нежирную пищу;
Избегайте потребления цельного молока, газированных напитков и алкоголя;
Перед поездкой выпейте кислый напиток, например, клюквенный морс или воду с лимоном;
Возьмите с собой в дорогу мятные леденцы;
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам предотвратить укачивание и сделают поездки на работу, учебу или отдых чуточку приятнее.
Автор: Евгений Артемьев
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21.by рассказывает, как пережить поездку в транспорте, если у вас «морская болезнь», и как предупредить укачивание.
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