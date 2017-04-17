21.by рассказывает, как пережить поездку в транспорте, если у вас «морская болезнь», и как предупредить укачивание.

Кинетозу, как правило, подвержены дети до 12 лет и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для болезни движения характерны головокружение, обильное слюноотделение, тошнота, шум в ушах и тому подобное. Причиной укачивания является раздражение ускоренным движением рецепторов органов равновесия, зрения и внутренних органов.

Что делать, если укачивает во время езды:

Пересаживайтесь на передние места, чтобы ваши глаза смотрели по ходу движения;

Примите полулежачее положение или откиньте голову на подголовник, чтобы неприятное ощущение от качки ослабилось;

Уберите из поля раздражающие зрение объекты;

Старайтесь не смотреть в окно, читать или писать, когда едете;

Массируйте языком верхнее нёбо;

При очень плохом самочувствии выходите из транспортного средства Как предотвратить «морскую болезнь»:

Предотвратить кинетоз или уменьшить его проявления можно простыми мерами профилактики:

За 1,5-2 часа до поездки ешьте только нежирную пищу;

Избегайте потребления цельного молока, газированных напитков и алкоголя;

Перед поездкой выпейте кислый напиток, например, клюквенный морс или воду с лимоном;

Возьмите с собой в дорогу мятные леденцы;

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам предотвратить укачивание и сделают поездки на работу, учебу или отдых чуточку приятнее.

Автор: Евгений Артемьев

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