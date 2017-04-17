﻿﻿ Как не допустить укачивания в транспорте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как не допустить укачивания в транспорте

18.04.2017 08:44 — Калейдоскоп | 21.by - Новости  
Размер текста:
A
A
A

21.by рассказывает, как пережить поездку в транспорте, если у вас «морская болезнь», и как предупредить укачивание.

Кинетозу, как правило, подвержены дети до 12 лет и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для болезни движения характерны головокружение, обильное слюноотделение, тошнота, шум в ушах и тому подобное. Причиной укачивания является раздражение ускоренным движением рецепторов органов равновесия, зрения и внутренних органов.

Что делать, если укачивает во время езды:

Пересаживайтесь на передние места, чтобы ваши глаза смотрели по ходу движения;

Примите полулежачее положение или откиньте голову на подголовник, чтобы неприятное ощущение от качки ослабилось;

Уберите из поля раздражающие зрение объекты;

Старайтесь не смотреть в окно, читать или писать, когда едете;

Массируйте языком верхнее нёбо;

При очень плохом самочувствии выходите из транспортного средства Как предотвратить «морскую болезнь»:

Предотвратить кинетоз или уменьшить его проявления можно простыми мерами профилактики:

За 1,5-2 часа до поездки ешьте только нежирную пищу;

Избегайте потребления цельного молока, газированных напитков и алкоголя;

Перед поездкой выпейте кислый напиток, например, клюквенный морс или воду с лимоном;

Возьмите с собой в дорогу мятные леденцы;

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам предотвратить укачивание и сделают поездки на работу, учебу или отдых чуточку приятнее.

Автор: Евгений Артемьев

 
 
37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21.by рассказывает, как пережить поездку в транспорте, если у вас «морская болезнь», и как предупредить укачивание.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Почему нам снятся страшные сны и что они значат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика