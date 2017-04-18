От современных мужчин часто можно услышать жалобы в сторону женщин, которые пытаются с помощью истерик и скандалов манипулировать их чувствами. Мол, нет больше сил уживаться с красивыми змеями, а любви хочется! Наш совет – держите свои границы, воспитывайте в себе внутреннюю уверенность и четко обозначьте партнерше, чего вы от нее ждете. Достаточно, чтобы в паре хотя бы один человек был с адекватной самооценкой, тогда и другой подстроится. Об остальных принципах управления читайте ниже.





Кто такие истерички: манипуляторши или женщины с проблемной самооценкой?

Девушка с эмоциональными качелями, другого определения не дано. В одно мгновение она довольна и улыбается, а уже через минуту ревет без всякого повода или укрывает трехэтажной бранью. То нежная и прекрасная принцесса, рядом с которой хочется завоевать весь мир, то огнедышащий дракон, который откусит голову просто потому, что нечего дышать рядом и раздражать. Эта женщина невозможна (истеричка!), а все потому, что ее самооценка слишком неуравновешенна. Когда она испытывает эмоциональный и душевный подъем – ею нельзя не восхищаться, когда внутренний локус падает – все скатывается в огромную яму нервов. Она закатывает грандиозные скандалы, виртуозно плетет из мужчины веревки, безжалостно кушает мозг ложечкой, а потом возвращается в обличье кроткой кошечки и жалобно просится на ручки.

Казалось бы, зачем вообще иметь с такой что-то общее? Проще бросить этот вулкан страсти и найти девушку скромнее, кушать борщи, наслаждаться свежестью накрахмаленных рубах. Однако если стерва по-настоящему красива, интересна и умна, в такой лакомый кусочек сложно не влюбиться, потому и приходится искать правила выживания. И мы вам в этом поможем.

Инструкция по укрощению стерв: как поставить хищницу на место?

Правило 1. Подкрепление хорошего и дистанция в ответ на капризы

Как часто в ответ на ее оскорбления и хамство вы ведете себя совершенно неправильно? Вместо развернуться и уйти, начинаете наезжать в ответ, читать лекции об уважении прав друг друга, либо и вовсе стараетесь не обращать внимание на временное «помутнение рассудка». Выслушиваете ее упреки, как баран, а то и пытаетесь заткнуть рот, как базарная баба. В чем ошибка? Отвечая бранью на ее выпады, вы рискуете снова остаться виноватым, резко увеличив масштаб катастрофы. Игнорируя яд, позволяете дамочке доминировать, закрепляя нежелательное поведение. Как действовать наверняка? Только дистанция.

«Как ты меня достал», «какой же ты все-таки размазня», «ненавижу тебя», «не трогай меня» — знакомо? Как только начинаются привычные выпады в вашу сторону, вставайте и молча уходите (давайте отбой на телефоне). Без объяснений и выяснений, истеричкам они ни к чему. Сидели в этот момент в ресторане? Заплатите по счету и быстро дистанцируйтесь. Естественно, дама обидится, даже рассердится, отвечать ей не надо, пусть успокоится и подумает над своим поведением. Дело в том, что вы для нее не только груша для битья, но и утешитель, потому лишившись привычной поддержки, она быстро поймет, что нуждается в вас. Это она вышла из себя, вы же сохранили самообладание, значит, на вас можно положиться.

Что будет потом? Она позвонит, напишет и извинится. Не стоит отвечать ей, если она продолжит нападать, но если попросит утешить – пожалуйста! Скажет «извини» — отвечайте «хорошо». Продолжит «не могу без тебя» — отвечайте «я рядом». Будьте максимально корректны, не высказывайте обид, не читайте нотаций, просто покажите, что такое отношение к себе вы терпеть не намерены. Если она не раскаялась, позвоните сами и уточните, пришла ли девушка в себя? На ее слезы объясните, что сожалеете о том, что она так рассердилась, но вы не давали повода говорить с собой в таком неуважительном тоне. Объясните, что разговаривать в таком тоне она может с подружкой, а с вами нельзя. Либо девушка держит себя в рамках, либо идет скандалить к маме. Как только дама усвоила урок, можете к ней вернуться, это и будет подкреплением хорошего поведения.

Правило 2. Не критикуйте и не затевайте споров

В отношениях с любой женщиной есть табу — нельзя критиковать ее детей и родственников, как и выискивать изъяны во внешности. Ее что-то не устраивает, она упорно пытается навязать свое видение ситуации, с которым вы в корне не согласны? Не нужно затевать спор со всеми вытекающими, лучше внимательно выслушать претензию и озвучить свое видение. Не с вызовом, мол, «ты не права, я сказал». Но как данность: «Вот такое у меня мнение и от твоего несогласия ничего не поменяется». Высказавшись в спокойной утвердительной манере, вы вызовите у стервы куда больше уважения, чем инфантильные размахивания руками в попытке отстоять право «быть главным».

Правило 3. Учитесь держать себя в границах

Что вы сделаете, если вас кто-то унизит или морально опустит? Наверное, укусите в ответ, да побольнее. Увы, женщины-истерички устроены так же. Они только с виду аленькие цветочки, а внутри – настоящие злопамятные змеи, которые за причиненную обиду уцепятся в глотку. Не стоит обижаться на ее желание пнуть в отместку, лучше будьте начеку и не нарывайтесь. Уважайте ее как партнершу, не стремитесь унизить словом, подколоть или задеть посильнее. Помните, в отношениях доминирует тот, у кого устойчивая самооценка, кто не обижается по пустякам, но великодушно прощает.

Любая стерва успокоится рядом с мужчиной, который будет вести себя в уважительной манере, а на ее попытки надавить просто дистанцируется вместо того, чтобы обидеться или отомстить. Вообще, все эти ее злые выходки происходят только потому, что она затаила на вас обиду, не давайте повода – не будет и яда.

Как укротить истеричку? Не опускать женщину в ответ, вести себя максимально корректно и дистанцироваться при первом же оскорблении. Не давайте пышных обещаний, которых не способны выполнить. Просите девушку общаться без намеков, прямо заявляя о том, чего она хочет. И, конечно, постарайтесь не наговорить лишнего, чтобы в следующей ссоре информация не использовалась против вас. Лучшая защита – ответ вопросом на вопрос, который даст ей возможность выговориться. Спросит, любите ли вы ее? Отвечайте «люблю» без лишних рассуждений. Меньше слов, целее будете. И побольше вам терпения!

Текст: Flytothesky.ru