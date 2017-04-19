Человечество постоянно ходит по лезвию ножа, переживая то ядерные катастрофы, то ураганы, то землетрясения, то цунами. Какие же гипотетические катаклизмы и происшествия могут вообще уничтожить человеческую расу и чего стоит опасаться?

1. Вспышка гамма-излучения





В ближайшие 10 тысяч лет звезда Вольфа-Райе WR 104 (8000 световых лет от Солнца) вполне может взорваться и создать гамма-всплеск, направленный на Землю, при котором увеличивается УФ-излучение. Моментальной катастрофы не произойдет, но это породит химические реакции в атмосфере с образованием оксида азота и газообразного диоксида азота. Оксид азота разрушит озоновый слой и вызовет фотохимический смог и дождь с азотной кислотой.

2. Столкновение с планетой-бродягой





100 млн. лет назад, когда планета-бродяга Тейя столкнулась с Землей, образовалась Луна. Такое столкновение в будущем, несомненно, станет концом человечества. Уже поговаривают о том, что Планета X (также известная как Нибиру) находится на пути к Земле, однако НАСА утверждает, что вероятность этого ничтожна.

3. Вторжение инопланетян





Официально человечество еще не контактировало с внеземным разумом, но ведь всё возможно. Если произойдет какое-либо инопланетное вторжение, то они могут задействовать враждебный искусственный интеллект или провести катастрофический эксперимент. Были даже выделены три категории таких контактов: полезные, нейтральные и вредоносные. Третья, наихудшая категория: инопланетяне могут атаковать, уничтожить или поработить людей, или же просто принести неизвестные патогены, смертельные для человечества.

4. Окисление океанов





Высокий уровень углекислого газа в атмосфере Земли медленно снижает баланс рН Мирового океана и делает воды кислотными. Когда окисление достигнет критической точки, то это может вызвать массовое вымирание. 252 млн. лет назад большая часть жизни на Земле погибла во время пермского массового вымирания. Исследование, опубликованное в 2015 году, показывает, что окисление воды сыграло ключевую роль в том древнем процессе. Кроме того, текущий окислительный процесс идет в 10 раз быстрее, чем ранее.

5. Красный гигант





Через 7-8 миллиардов лет, когда Солнце превратится в красного гиганта, оно уничтожит Землю. Иными словами, оно станет достаточно горячим, чтобы вскипятить океаны, сделав нашу планету непригодной для жизни.

6. Столкновение с астероидом





Согласно теории, астероид Чиксулуб был причиной исчезновения динозавров 66 млн. лет назад. Его удар привел к катастрофическому концу 75 % всей жизни, включая динозавров. Если подобный астероид снова врежется в Землю, есть вероятность, что человечество вымрет. Самая большая угроза исходит от звезды Глизе 710, которая приблизится к нам через 1,3 млн. лет.

7. Антибиотический апокалипсис





Эволюция превращает бактерии в супербактерий: из-за чрезмерного использования антибиотиков, например, они становятся устойчивыми к многим традиционным лекарствам. Если бактерии начнут мутировать и развиваться быстрыми темпами, то для людей не исключен сценарий конца света.

8. Мегацунами





73 тысячи лет назад вулкан Фого в Кабо-Верде вызвал цунами с волной высотой около 300 метров. Вулкан этот снова внезапно стал активным в 2014 году. Эксперты опасаются, что еще одно сильное извержение может вызвать мегацунами в Атлантическом океане, а волна, вдвое превышающая Биг-Бен, принесет огромные разрушения.

9. Ядерный холокост





По состоянию на 2016 год на Земле существует 15 тысяч единиц ядерного оружия, причем арсенал этот постоянно модернизируется. По мнению экспертов, это увеличивает риск его распространения, а также ядерного терроризма и случайной ядерной войны. Ядерные удары могут не только привести к масштабным разрушениям в некоторых регионах, главная проблема заключается в их последствиях. Ядерная зима изменила бы климат, а далее УФ-излучение и неурожай грозили бы остаткам человечества вымиранием.

10. Искусственный интеллект (ИИ)





Элон Маск заявил, что ИИ может уничтожить Интернет, а по словам Стивена Хокинга, ИИ будет представлять угрозу для человечества, когда он станет слишком умным. Маск также говорит о том, что умную технику нужно сдерживать и контролировать, чтобы не воплотить сценарий «Терминатора» в реальность. Ему вторит и профессор Хокинг: «Настоящий риск ИИ – это не его злоба, а его знания. Суперумный ИИ будет максимально эффективен в достижении целей, но если его цели не согласованы с нашими, то у нас возникнут проблемы».

Текст: Flytothesky.ru

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