Умеете ли вы справляться с одиночеством? Осознанно отдаете предпочтение холостяцкой одинокой жизни или вам всегда необходимы люди рядом? Проверьте, как на ваш выбор жизненного уклада влияет зодиакальный знак вашего рождения?





1. Овен

Любой Овен терпеть не может все разновидности обязательств и какие-либо узы. Эти прирожденные лидеры выбирают быть одиночками (хоть ненадолго), поэтому не возражают против своей автономии. Они любят действовать и жить по собственным правилам и, конечно же, на своих условиях.

2. Телец

Еще один супернезависимый знак. Волевые и упрямые Тельцы стремятся поступать по-своему и очень нервничают, когда им перечат или заставляют делать обратное. Они ценят свою стабильность, потому какие-либо отношения после жизни в одиночку их изрядно пугают. Справедливости ради нужно сказать, что и резкий переход из отношений в одиночное плавание страшит их не меньше.

3. Близнецы

Близнецы – энергичные, независимые люди, всегда развивающие бурную деятельность. Они не любят, когда их привязывают, и даже в самых безоблачных отношениях есть опасность, что Близнецы заскучают и начнут ими тяготиться. Их вполне устраивает одинокая жизнь и они предпочитают спонтанные знакомства с минимумом обязательств.

4. Рак

Сложные и характерные Раки двумя руками за независимость и на словах одиночества не боятся. Но в душе они все же достаточно зависимы и очень нуждаются в человеке, который станет о них заботиться и всячески поддерживать в решении их трудностей и проблем. По правде говоря, Раки с трудом выдерживают жизнь в одиночку.

5. Лев

Хотя Львы очень гордятся тем, насколько они самостоятельны, на самом деле они не терпят одиночества минимум по двум причинам. Прежде всего, они очень и очень тщеславны, потому им необходимы постоянные зрители. А во-вторых, без похвалы и восхищения они жить не могут, значит, им нужны фанаты и поклонники. Именно поэтому этот знак редко живет сам.

6. Дева

Нелегкие по характеру Девы рассматривают все ситуации аналитически, следовательно, в своем одиночестве они увидят сплошные плюсы с практической точки зрения. И когда Девы решаются наконец на какие-либо отношения, они моментально становятся придирчивыми и требовательными, поскольку согласны променять независимость только на достойнейшую альтернативу.

7. Весы

Весы людей любят! Они, конечно, независимые мыслители, но если выбор заключается в одиноком или совместном проживании, то этот знак определенно предпочтет второе. Как и Львам, им тоже нужно внимание и постоянная публика, хотя бы в лице одного зрителя. Одиночество – это всего лишь временный и переходный этап для них.

8. Скорпион

Скорпионы – подозрительные и закрытые люди. Они осознанно хотят быть одиночками и чересчур заняты собой, чтобы думать и заботиться о других. Требуется много усилий и времени, чтобы Скорпион начал вам доверять, но когда вам это удастся, то он ваш навеки. Этот знак получает удовольствие скорее от временных контактов, но в конечном счете предпочитает жить автономно.

9. Стрелец

Стрельцы любят и людей, и море общения, но только не ответственность и какие-либо обременяющие обязательства. Они жаждут свободы, полета и приключений, потому люди этого знака идеально живут в одиночку, не особо таким положением тяготясь.

10. Козерог

Очень подозрительные (как Скорпион) и бдительные Козероги всегда уверены в своих силах и себе, а потому не нуждаются в восхищении или комплиментах партнера (как Весы и Львы). Как вы понимаете, этот знак абсолютно устраивает одиночество.

11. Водолей

Водолей, как Стрелец и Близнецы, сторонится пугающих его обязательств. Этот знак редко полностью раскрывается, а в отношениях удерживает определенную безопасную дистанцию, даже если сам влюблен по уши. Водолей очень уважает свободу, поэтому холостяцкая жизнь ему вполне по нраву.

12. Рыбы

Из всех зодиакальных знаков только Рыбам крайне важны и нужны отношения. Состояние одиночества – это реальная опасность для их душевного здоровья. Так как они чрезвычайно чувствительны, обладают заниженной самооценкой и жалеют себя, им необходим партнер, который может их утешить и мотивировать. Даже одна мысль об одиночестве сразу же повергает Рыб в панику.

Текст: Flytothesky.ru

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