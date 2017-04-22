МИНСК, 23 апр — Sputnik. Эксперты предсказывают столпотворение на Эвересте, предполагая, что в этом году одновременно на горе будут находиться небывалое количество человек, передает Kathmandu Post .

Во вторник, 18 апреля, департамент по туризму Непала выдал лицензии 365 альпинистам из 39 групп.

"Это самое большое количество выданных лицензий с момента первого успешного поднятия на году Эверест в 1953 году", — сообщил Дурга Дутта Дхакал.

В прошлом году лицензию получили лишь 289 альпинистов. Некоторые из получивших лицензию уже на пути к лагерю, откуда начнется восхождение на гору.

В связи с таким наплывом туристов, на горе ожидаются буквально пробки.

Всего департамент по туризму Непала выдал в этому году лицензию 729 альпинистам, которые нацелены на маршруты по одной или нескольким из 21 горы страны.