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Пробки на Эвересте: гора ожидает наплыва альпинистов

23.04.2017 17:07 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 апр — Sputnik. Эксперты предсказывают столпотворение на Эвересте, предполагая, что в этом году одновременно на горе будут находиться небывалое количество человек, передает Kathmandu Post.

Во вторник, 18 апреля, департамент по туризму Непала выдал лицензии 365 альпинистам из 39 групп.

"Это самое большое количество выданных лицензий с момента первого успешного поднятия на году Эверест в 1953 году", — сообщил Дурга Дутта Дхакал.

В прошлом году лицензию получили лишь 289 альпинистов. Некоторые из получивших лицензию уже на пути к лагерю, откуда начнется восхождение на гору.

В связи с таким наплывом туристов, на горе ожидаются буквально пробки.

Всего департамент по туризму Непала выдал в этому году лицензию 729 альпинистам, которые нацелены на маршруты по одной или нескольким из 21 горы страны.

 
Теги: Минск
 
 
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В лагерь у подножия Эвереста в Непале уже прибыло почти триста человек.

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