Наша природа настолько креативна и изобретательна, что даже сегодня ученые ухитряются обнаруживать все новые и доселе нам неизвестные создания. Многие из этих существ выглядят, на наш взгляд, вполне симпатично, хоть и оригинально, а другие смотрятся совсем инопланетно, а то и откровенно отталкивающе.

1. Грифовая черепаха





Это одна из самых тяжеловесных пресноводных черепах на планете. Он славится своими невероятно мощными челюстями с силой укуса в 158 кгс/см2. У неё длинная вытягивающаяся как на пружине шея и толстый чешуйчатый хвост, за что она получила название «черепаха-аллигатор» или «черепаха-динозавр». Она мастер камуфляжа и очень хорошо маскируется, выращивая у себя на панцире водоросли.

2. Гангский гавиал





Из всех живущих видов крокодилов гангский гавиал – второй по длине. Это рыбоядный крокодил с севера Индии с непропорционально длинными и узкими челюстями. К моменту половой зрелости у самцов на кончике морды появляется нарост в виде луковицы. Гавиалы проводят большую часть времени в воде и выбираются на сушу, чтобы погреть бока на солнце или же отложить яйца в песчаных отмелях.

3. Китоглав





Китоглав – очень крупная птица, чем-то схожая с аистом, но с огромным клювом в форме башмака. Охотится китоглав коварно: он очень долго стоит неподвижно как статуя, а потом резко бросается на зазевавшуюся и потерявшую бдительность добычу. Эти птицы обычно выводят 2-3 птенцов, но выращивают только одного. Остальные служат в качестве резерва, если старший птенец окажется слабым или погибнет.

4. Пурпурная лягушка





Эти лягушки в виде фиолетовой желеобразной массы живут в горах Западные Гаты (Индия) и проводят всю свою жизнь под землей, выбираясь на поверхность на пару недель только для спаривания во время муссона. Интересно, что пурпурная лягушка – это единственный выживший член группы земноводных, которые эволюционировали 130 млн. лет назад.

5. Зубастый кальмар





Это совсем недавно обнаруженный вид глубоководного кальмара с вполне себе человеческим ртом с зубами. Такие острые зубы-губы отлично измельчают и пережевывают добычу. Кроме того, у этих существ длиной не более 2 см восемь «рук» и два крупных щупальца. У ученых есть только один экземпляр этого животного. Он был пойман в 2007 году немецким исследовательским судном «Walther Herwig». Этот образец – молодая и неполовозрелая самка, длина которой всего 25 мм.

6. Черный живоглот





Это глубоководная рыба, обладающая удивительной способностью поглощать объемы пищи, которые намного больше ее размера и более чем в 10 раз превышают ее собственную массу. Черный живоглот сам по себе является довольно мелкой рыбой, а его максимальная длина составляет 25 см, зато желудок у живоглота растягивается до неимоверных размеров.

7. Молотоголовый крылан





Эта странного вида летучая мышь – самая крупная среди своих собратьев в Африке. Самцы существенно отличаются от самок: у них огромная голова, увеличенный клюв, гортань и губы, с помощью которых они издают громкие гудящие звуки. Самцы – вообще редкие милашки: их также отличает лысый расщепленный подбородок, бородавчатая морда и щеки.

8. Хохлач





Самой яркой особенностью тюленей-хохлачей является их носовой придаток, украшающий голову половозрелых самцов. Обычно это выглядит как большой мясистый нарост, нависающий над ртом. Но когда самец его надувает, он превращается в круглый красный капюшон на голове.

9. Тихоходка

Тихоходок еще называют водяными медведями, хотя это восьминогие беспозвоночные микроорганизмы. Они чрезвычайно выносливы и способны выживать во льдах, в кипятке и при радиации. Без воды тихоходки, кстати, тоже могут прожить, хоть и полностью высохнут. Когда это существо сталкивается с экстремальными условиями, оно заменяет всю воду в своем теле сахаром, называемым трегалозой. Тихоходки, собственно, жили на нашей планете задолго до человека и, вероятно, его и переживут.

10. Японский краб-паук





У этого краба-паука размах «ног» до 5,5 м, и выглядит он пугающе. Это второй по весу артропод на Земле, а взрослая его особь весит около 19-20 кг. Несмотря на свои огромные размеры, он нуждается в защите от

крупных хищников, потому нередко сливается с каменистым дном океана. Иногда он даже украшает свой панцирь морскими губками и другими подводными созданиями, чтобы обеспечить себе надежный камуфляж.

Текст: Flytothesky.ru

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