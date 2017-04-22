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10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

23.04.2017 18:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наша природа настолько креативна и изобретательна, что даже сегодня ученые ухитряются обнаруживать все новые и доселе нам неизвестные создания. Многие из этих существ выглядят, на наш взгляд, вполне симпатично, хоть и оригинально, а другие смотрятся совсем инопланетно, а то и откровенно отталкивающе.

1. Грифовая черепаха

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Это одна из самых тяжеловесных пресноводных черепах на планете. Он славится своими невероятно мощными челюстями с силой укуса в 158 кгс/см2. У неё длинная вытягивающаяся как на пружине шея и толстый чешуйчатый хвост, за что она получила название «черепаха-аллигатор» или «черепаха-динозавр». Она мастер камуфляжа и очень хорошо маскируется, выращивая у себя на панцире водоросли.

2. Гангский гавиал

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Из всех живущих видов крокодилов гангский гавиал – второй по длине. Это рыбоядный крокодил с севера Индии с непропорционально длинными и узкими челюстями. К моменту половой зрелости у самцов на кончике морды появляется нарост в виде луковицы. Гавиалы проводят большую часть времени в воде и выбираются на сушу, чтобы погреть бока на солнце или же отложить яйца в песчаных отмелях.

3. Китоглав

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Китоглав – очень крупная птица, чем-то схожая с аистом, но с огромным клювом в форме башмака. Охотится китоглав коварно: он очень долго стоит неподвижно как статуя, а потом резко бросается на зазевавшуюся и потерявшую бдительность добычу. Эти птицы обычно выводят 2-3 птенцов, но выращивают только одного. Остальные служат в качестве резерва, если старший птенец окажется слабым или погибнет.

4. Пурпурная лягушка

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Эти лягушки в виде фиолетовой желеобразной массы живут в горах Западные Гаты (Индия) и проводят всю свою жизнь под землей, выбираясь на поверхность на пару недель только для спаривания во время муссона. Интересно, что пурпурная лягушка – это единственный выживший член группы земноводных, которые эволюционировали 130 млн. лет назад.

5. Зубастый кальмар

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Это совсем недавно обнаруженный вид глубоководного кальмара с вполне себе человеческим ртом с зубами. Такие острые зубы-губы отлично измельчают и пережевывают добычу. Кроме того, у этих существ длиной не более 2 см восемь «рук» и два крупных щупальца. У ученых есть только один экземпляр этого животного. Он был пойман в 2007 году немецким исследовательским судном «Walther Herwig». Этот образец – молодая и неполовозрелая самка, длина которой всего 25 мм.

6. Черный живоглот

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Это глубоководная рыба, обладающая удивительной способностью поглощать объемы пищи, которые намного больше ее размера и более чем в 10 раз превышают ее собственную массу. Черный живоглот сам по себе является довольно мелкой рыбой, а его максимальная длина составляет 25 см, зато желудок у живоглота растягивается до неимоверных размеров.

7. Молотоголовый крылан

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Эта странного вида летучая мышь – самая крупная среди своих собратьев в Африке. Самцы существенно отличаются от самок: у них огромная голова, увеличенный клюв, гортань и губы, с помощью которых они издают громкие гудящие звуки. Самцы – вообще редкие милашки: их также отличает лысый расщепленный подбородок, бородавчатая морда и щеки.

8. Хохлач

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Самой яркой особенностью тюленей-хохлачей является их носовой придаток, украшающий голову половозрелых самцов. Обычно это выглядит как большой мясистый нарост, нависающий над ртом. Но когда самец его надувает, он превращается в круглый красный капюшон на голове.

9. Тихоходка

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Тихоходок еще называют водяными медведями, хотя это восьминогие беспозвоночные микроорганизмы. Они чрезвычайно выносливы и способны выживать во льдах, в кипятке и при радиации. Без воды тихоходки, кстати, тоже могут прожить, хоть и полностью высохнут. Когда это существо сталкивается с экстремальными условиями, оно заменяет всю воду в своем теле сахаром, называемым трегалозой. Тихоходки, собственно, жили на нашей планете задолго до человека и, вероятно, его и переживут.

10. Японский краб-паук

10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

У этого краба-паука размах «ног» до 5,5 м, и выглядит он пугающе. Это второй по весу артропод на Земле, а взрослая его особь весит около 19-20 кг. Несмотря на свои огромные размеры, он нуждается в защите от

крупных хищников, потому нередко сливается с каменистым дном океана. Иногда он даже украшает свой панцирь морскими губками и другими подводными созданиями, чтобы обеспечить себе надежный камуфляж.10 странных существ авторства нашей природы, которых вы еще не видели

Текст: Flytothesky.ru

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