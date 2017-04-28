Когда мы выполняем несколько дел одновременно, то пытаемся решить нашу главную проблему: нехватку времени. А ведь это создает новые проблемы, о которых мы даже не подозреваем!





Раньше слово «многозадачность» было не в ходу. Его стали использовать после создания IBM System (360). В официальных документах, описывающих возможности устройства, упомянули «многозадачность», и с тех пор этот термин стал синонимом продуктивной работы. К сожалению, наш мозг совершенно другого мнения.

Исследования показывают, что мозг не может эффективно выполнять более двух задач, особенно когда мы пытаемся узнать что-то новое. Иногда последствия такой «бурной» деятельности проявляются сразу, например, сгорели котлеты, когда вы разговаривали по телефону. Гораздо хуже то, что многозадачность с каждым годом медленно и незаметно подрывает способности мозга нормально функционировать. И этому есть масса доказательств:

1. В 2009 году в Стэнфордском университете обнаружили, что люди, которые привыкли работать в режиме многозадачности, показывают худшие результаты в тестах на пространственное восприятие и память .

2. В 2014 году в журнале «PLoS ONE» опубликованы результаты крупного исследования, показавшего, что многозадачность снижает количество серого вещества в части мозга, связанной с памятью и поиском верных решений.

3. В университете Сассекса выяснили, что постоянные перегрузки в результате многозадачности способны нарушить баланс нейротрансмиттеров, что ведет к перепадам настроения и эмоциональной неустойчивости.

4. В ходе различных исследований выяснилось, что многозадачность на 40% снижает производительность. Мы начинаем работать с меньшей эффективностью и затрачиваем больше времени на работу, что противоречит главной цели.

5. Исследование, опубликованное Лондонским университетом, показало, что многозадачность влияет на способность различать, что важно, а что нет. А степень интеллекта может снизиться до такого уровня, как будто бы человек не спал всю ночь.

6. Когда мы отвлекаемся, то становится труднее связать новую информацию с тем, что изучено ранее, то есть воспринимать знание в целом. Другими словами, понадобится больше усилий, чтобы составить общую картину и найти правильное решение.

7. Многозадачность имеет финансовые последствия. Это, пожалуй, самая неприятная вещь, так как наш человек сначала думает о деньгах, а потом уже о своем здоровье. Снижение производительности, ошибки в работе всегда «бьют по карману» (как собственному, так и вашего работодателя).

Когда в следующий раз ваш руководитель будет призывать вас «жонглировать» несколькими делами сразу, объясните ему, что вы решите сначала одну задачу, а потом переключитесь на другую. Работа от этого лишь выиграет.

Текст: Flytothesky.ru