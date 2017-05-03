История древней Греции окутана удивительными мифами. Если бы у вас была возможность наделить себя божественными способностями, кем бы вы хотели стать, какой стихией управлять и с кем сражаться? Предлагаем пройти тест, который определит, роль какой древнегреческой богини вам бы подошла больше всего.

А вот еще один интересный тест:

Какая ваша секретная суперсила