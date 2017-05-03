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Если бы вы были богиней из древнегреческой мифологии, то какой именно?

03.05.2017 23:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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История древней Греции окутана удивительными мифами. Если бы у вас была возможность наделить себя божественными способностями, кем бы вы хотели стать, какой стихией управлять и с кем сражаться? Предлагаем пройти тест, который определит, роль какой древнегреческой богини вам бы подошла больше всего.Если бы вы были богиней из древнегреческой мифологии, то какой именно?

 

А вот еще один интересный тест:
Какая ваша секретная суперсила

 
 
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История древней Греции окутана удивительными мифами. Если бы у вас была возможность наделить себя божественными способностями, кем бы вы хотели стать, какой...

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