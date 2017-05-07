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Какого цвета энергия вашего знака зодиака?
07.05.2017 21:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Всем нам известно, что люди, разделенные на двенадцать групп в соответствии со знаками зодиака, обладают особенными чертами характера и темперамента. И, конечно, каждый из нас также обладает и энергией, которая воздействует на окружающих. Хотите узнать, энергию какого цвета вы излучаете: солнечную и тёплую или огненную и страстную?
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Всем нам известно, что люди, разделенные на двенадцать групп в соответствии со знаками зодиака, обладают особенными чертами характера и темперамента. И, конечно,...
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