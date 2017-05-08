6 главных признаков крепкого брака

Специалисты по семейной психологии утверждают, что в удачном браке ведущую роль играет восприятие супругами друг друга. Успешный союз всегда предполагает крепкую дружбу между мужчиной и женщиной, состоящими в отношениях.





Однако в каждой семье случаются не только взлеты, но и падения. И эти не очень приятные периоды отнюдь не ухудшают семейный микроклимат, а наоборот, способствуют сближению партнеров и укреплению существующей ячейки общества.

Если ваш брак крепкий и счастливый, то представленные ниже признаки удачных отношений вам знакомы не понаслышке.

1. Супруг узнает обо всем первым.

В хорошем браке муж и жена — лучшие друзья, поэтому спешат поделиться любым событием или новостью в первую очередь друг с другом. Будьте готовы рассказывать любимому человеку все: интересное и очень личное, забавное, важное и даже самое незначительное. Если вас объединяют общие секреты, шутки и истории из жизни, то ваш союз действительно крепкий.

2. В вашей семье присутствует эффект неожиданности.

Долгие годы, проведенные вместе, стирают любые границы между супругами, поэтому секретов не существует. Серьезных секретов. Помните, что чрезмерная открытость перед партнером — это не так хорошо, как кажется. Продолжая удивлять друг друга, вы сохраните в семье романтику.

3. Вы считаете свою семью одной командой.

Конечно, в семейных отношениях должно быть равноправие. Но это вовсе не означает, что все обязанности по дому и в быту должны быть поделены строго поровну между партнерами. Да, каждый из вас должен вносить свой вклад в решении бытовых вопросов. Но пусть ведущим принципом в домашних делах будет не абсолютное равноправие, а взаимопонимание. Ведь нет ничего плохого в том, что вы поможете любимому человеку, если заметите, что он очень устал. И не устраивайте скандал из-за мелочей вроде невынесенного мусора, невымытой посуды или забытого мобильного телефона на работе.

4. Иногда злитесь друг на друга.

Разве бывают отношения без периодически происходящих ссор? Возможно, бывают, но они вряд ли крепки. Не копите в себе обиды и гнев, высказывайте все, что «наболело», пока не поздно. Если все время сдерживаться и оставлять негатив внутри себя, можно дойти до крайней точки кипения, когда все выплеснется наружу в виде грандиозного скандала. Злость — это нормальная эмоция каждого здорового человека, и ей иногда нужно поддаваться. Просто помните, что важно не переусердствовать и уметь остановиться в нужный момент.

5. Вам никогда не бывает скучно вместе.

Когда отношения только зарождаются, большинство влюбленных не стесняется глупых и нелепых поступков ради любимого человека, пытается удивить партнера во что бы то ни стало. Со временем рутина может настичь семейную пару, а это не очень хорошо. Апатия не должна жить в счастливой семье, поэтому постарайтесь не допустить ее появления. Не бойтесь делать глупые и нелепые вещи, пробовать что-то новое и неизведанное. Вы вместе, а вдвоем не должно быть стыдно или страшно.

6. Вы умеете вместе переживать сложные ситуации.

Брак — это не счастливая сказка, поэтому ожидать от него только прекрасных моментов глупо. Тяжелые периоды бывают у каждой семьи, но они не наносят вред любящим друг друга людям, а еще больше сближают их. Если вы и ваш партнер верите в то, что ваша любовь будет жить вечно, несмотря на любые препятствия, то у вас гораздо больше шансов прожить долгую и счастливую совместную жизнь, чем у тех людей, которые не тешат себя надеждами и не верят в счастливое будущее.

Текст: Flytothesky.ru