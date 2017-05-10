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Что будет, если все люди на Земле одновременно подпрыгнут?

10.05.2017 23:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Конечно, не все так просто. Каким образом сообщить всем людям на нашей планете, что пришло время Х… Да и зачем это нужно? Оставим практический аспект этого вопроса и обратимся к теоретическому, который стоит немного переформулировать: что произойдет, если все люди на нашей планете соберутся в одно время и в одном месте, а затем синхронно подпрыгнут? У науки уже готов ответ!Что будет, если все люди на Земле одновременно подпрыгнут?

 
 
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