Конечно, не все так просто. Каким образом сообщить всем людям на нашей планете, что пришло время Х… Да и зачем это нужно? Оставим практический аспект этого вопроса и обратимся к теоретическому, который стоит немного переформулировать: что произойдет, если все люди на нашей планете соберутся в одно время и в одном месте, а затем синхронно подпрыгнут? У науки уже готов ответ!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что будет, если все люди на Земле одновременно подпрыгнут? Конечно, не все так просто. Каким образом сообщить всем людям на нашей планете, что пришло время Х… Да и зачем это нужно? Оставим практический аспект этого...