|
Что будет, если все люди на Земле одновременно подпрыгнут?
10.05.2017 23:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Конечно, не все так просто. Каким образом сообщить всем людям на нашей планете, что пришло время Х… Да и зачем это нужно? Оставим практический аспект этого вопроса и обратимся к теоретическому, который стоит немного переформулировать: что произойдет, если все люди на нашей планете соберутся в одно время и в одном месте, а затем синхронно подпрыгнут? У
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конечно, не все так просто. Каким образом сообщить всем людям на нашей планете, что пришло время Х… Да и зачем это нужно? Оставим практический аспект этого...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии