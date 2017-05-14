Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Пирамиды Гизы. Великая Китайская стена. Эйфелева башня. Мы отлично знаем, как выглядят эти достопримечательности, но попробуйте взглянуть на эти и другие места, снятые с необычного или интересного ракурса.

1. Статуя Свободы – вид с факела





Мы знаем, как выглядит одежда и корона леди Свободы, но вот как выглядят её пробор и пальцы? Посмотрите на неё со стороны факела. Кстати, длина вытянутой руки – 13 м. На книге же написано «July IV MDCCLXXVI» или 4 июля 1776.

2. Сенота Самула, Мексика





Сеноты можно найти на всем полуострове Юкатан. Это естественные провалы, похожие на пещеры. Древние майя полагали, что сеноты были проходом в подземный мир.

3. Вид на пирамиды из города





Думаете, что пирамиды – это строения где-то далеко посреди обширной пустыни. Как вам этот снимок из города Гиза? Можно сказать, что вокруг пирамид кипит современная жизнь. В Гизе, между прочим, 3,6 млн. жителей.

4. Смотровая комната для Моны Лизы





Хотите посмотреть на эту знаменитую леди? Шесть миллионов других людей тоже хотят. Большая часть посетителей Лувра идет прямиком в эту смотровую комнату, и она всегда забита людьми. Вплотную к картине вы вряд ли подойдете.

5. Взгляд на Эйфелеву башню снизу





После того, как вы закончите пробираться сквозь толпу в Лувре, вам, вероятно, захочется посмотреть на Эйфелеву башню. Так она выглядит, если смотреть на неё прямо из её центра вверх.

6. Погружение в инвалидном кресле





Здесь нет фотошопа, и ваши глаза вас не обманывают. Это британская художница Сью Остин, которая использовала специальную кресло-коляску и снаряжение для подводного плавания, чтобы совершить подводное погружение в море в рамках своего проекта «Создание зрелища!». Инвалидная коляска – это не символ ограничения, а инструмент для свободы.

7. Внутри дата-центра Facebook





Вы когда-нибудь задумывались о том, где обрабатываются все «лайки» и сообщения? Это как раз один из четырех дата-центров Facebook. Именно здесь люди обновляют вашу новостную ленту.

8. Вершина моста «Золотые Ворота»





Мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско можно увидеть и под таким углом, конечно, если вы очень рисковый фотограф. Кстати, подъем на 67-метровые балки, поддерживающие мост, является незаконным.

9. Сатурн в инфракрасном восприятии





Невероятные цвета на инфракрасной фотографии Сатурна от НАСА показывают безумные погодные условия на этом газовом гиганте. Хотя вы можете увидеть Сатурн в ночном небе без телескопа, скорее всего, вы так близко не рассмотрите его знаменитые кольца и 65 лун.

10. Северное сияние из космоса





Туристы активно посещают северные регионы Канады, Исландию или Норвегию, чтобы увидеть северное сияние. А вот так это танго света выглядит из космоса.

11. Железнодорожные пути, уходящие в озеро Тахо





На этот поезд лучше не садиться. Берега озера Тахо буквально усеяны такими заброшенными рельсами, уходящими под воду. Большинство из них, если честно, вообще не для поездов, а для специальных лодок богатых людей, живущих неподалеку.

12. Радужные горы Данься, Китай





Психоделические песочные творения действительно существуют. Эти горы – часть китайского геопарка Чжанъе Данься. Цветной песчаник здесь трамбовался более 24 миллионов лет.

13. Центральный парк – вид сверху





Даже если вы коренной житель Нью-Йорка, знающий все укромные уголки в Центральном парке, вы никогда не видели его с такого ракурса.

14. Рабочие завода Foxconn собирают iPhone





Наши технологические гаджеты не спустились к нам прямо с неба. Реальные вещи собираются реальными людьми на реальной фабрике, например, на фабрике Foxconn на Тайване, которая также производит планшеты и консоли для видеоигр.

15. Конец Великой китайской стены





Великая китайская стена – одна из самых впечатляющих структур, когда-либо созданных человечеством. Но где этот архитектурный монстр начинается и заканчивается? Один конец находится в провинции Ганьсу, а другой конец опускает голову Старого Дракона в море в городском округе Циньхуандао.

Фото: Livestly

Текст: Flytothesky.ru