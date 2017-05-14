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Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

15.05.2017 15:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Пирамиды Гизы. Великая Китайская стена. Эйфелева башня. Мы отлично знаем, как выглядят эти достопримечательности, но попробуйте взглянуть на эти и другие места, снятые с необычного или интересного ракурса.

1. Статуя Свободы – вид с факела

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Мы знаем, как выглядит одежда и корона леди Свободы, но вот как выглядят её пробор и пальцы? Посмотрите на неё со стороны факела. Кстати, длина вытянутой руки – 13 м. На книге же написано «July IV MDCCLXXVI» или 4 июля 1776.

2. Сенота Самула, Мексика

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Сеноты можно найти на всем полуострове Юкатан. Это естественные провалы, похожие на пещеры. Древние майя полагали, что сеноты были проходом в подземный мир.

3. Вид на пирамиды из города

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Думаете, что пирамиды – это строения где-то далеко посреди обширной пустыни. Как вам этот снимок из города Гиза? Можно сказать, что вокруг пирамид кипит современная жизнь. В Гизе, между прочим, 3,6 млн. жителей.

4. Смотровая комната для Моны Лизы

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Хотите посмотреть на эту знаменитую леди? Шесть миллионов других людей тоже хотят. Большая часть посетителей Лувра идет прямиком в эту смотровую комнату, и она всегда забита людьми. Вплотную к картине вы вряд ли подойдете.

5. Взгляд на Эйфелеву башню снизу

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

После того, как вы закончите пробираться сквозь толпу в Лувре, вам, вероятно, захочется посмотреть на Эйфелеву башню. Так она выглядит, если смотреть на неё прямо из её центра вверх.

6. Погружение в инвалидном кресле

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Здесь нет фотошопа, и ваши глаза вас не обманывают. Это британская художница Сью Остин, которая использовала специальную кресло-коляску и снаряжение для подводного плавания, чтобы совершить подводное погружение в море в рамках своего проекта «Создание зрелища!». Инвалидная коляска – это не символ ограничения, а инструмент для свободы.

7. Внутри дата-центра Facebook

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Вы когда-нибудь задумывались о том, где обрабатываются все «лайки» и сообщения? Это как раз один из четырех дата-центров Facebook. Именно здесь люди обновляют вашу новостную ленту.

8. Вершина моста «Золотые Ворота»

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско можно увидеть и под таким углом, конечно, если вы очень рисковый фотограф. Кстати, подъем на 67-метровые балки, поддерживающие мост, является незаконным.

9. Сатурн в инфракрасном восприятии

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Невероятные цвета на инфракрасной фотографии Сатурна от НАСА показывают безумные погодные условия на этом газовом гиганте. Хотя вы можете увидеть Сатурн в ночном небе без телескопа, скорее всего, вы так близко не рассмотрите его знаменитые кольца и 65 лун.

10. Северное сияние из космоса

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Туристы активно посещают северные регионы Канады, Исландию или Норвегию, чтобы увидеть северное сияние. А вот так это танго света выглядит из космоса.

11. Железнодорожные пути, уходящие в озеро Тахо

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

На этот поезд лучше не садиться. Берега озера Тахо буквально усеяны такими заброшенными рельсами, уходящими под воду. Большинство из них, если честно, вообще не для поездов, а для специальных лодок богатых людей, живущих неподалеку.

12. Радужные горы Данься, Китай

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Психоделические песочные творения действительно существуют. Эти горы – часть китайского геопарка Чжанъе Данься. Цветной песчаник здесь трамбовался более 24 миллионов лет.

13. Центральный парк – вид сверху

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Даже если вы коренной житель Нью-Йорка, знающий все укромные уголки в Центральном парке, вы никогда не видели его с такого ракурса.

14. Рабочие завода Foxconn собирают iPhone

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Наши технологические гаджеты не спустились к нам прямо с неба. Реальные вещи собираются реальными людьми на реальной фабрике, например, на фабрике Foxconn на Тайване, которая также производит планшеты и консоли для видеоигр.

15. Конец Великой китайской стены

Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Великая китайская стена – одна из самых впечатляющих структур, когда-либо созданных человечеством. Но где этот архитектурный монстр начинается и заканчивается? Один конец находится в провинции Ганьсу, а другой конец опускает голову Старого Дракона в море в городском округе Циньхуандао.Готовьтесь удивляться: взгляд на знакомые вещи под иным углом

Фото: Livestly

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Пирамиды Гизы. Великая Китайская стена. Эйфелева башня. Мы отлично знаем, как выглядят эти достопримечательности, но попробуйте взглянуть на эти и другие места,...

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