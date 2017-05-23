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На какую работу вас бы взяли в загробной жизни?
23.05.2017 22:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если загробная жизнь существует, то там обязательно найдется работа для каждого! А что вы хотели? Отдыхать не время. Мы, конечно, не можем утверждать наверняка, по каким законам функционирует небесная жизнь, но возьмемся предположить, к какой работе вы склонны больше, исходя из вашего характера.
Итак, кем бы вы работали на небесах?
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Если загробная жизнь существует, то там обязательно найдется работа для каждого! А что вы хотели? Отдыхать не время. Мы, конечно, не можем утверждать наверняка, по...
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