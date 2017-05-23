На какую работу вас бы взяли в загробной жизни?

Если загробная жизнь существует, то там обязательно найдется работа для каждого! А что вы хотели? Отдыхать не время. Мы, конечно, не можем утверждать наверняка, по каким законам функционирует небесная жизнь, но возьмемся предположить, к какой работе вы склонны больше, исходя из вашего характера.

Итак, кем бы вы работали на небесах?