С недавнего времени Сергей Дружко заправляет абсолютно всеми трендами в интернете. Мемы, нарезки из выпусков, коронные фразочки — без этого не обходится ни один уважающий себя паблик. И, разумеется, создатель вирусных музыкальных роликов Enjoykin решил получить часть заветного трафика. Ну что, приправим лайками и хайпанем немножечко?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Enjoykin выложил новое видео с Сергеем Дружко в главной роли С недавнего времени Сергей Дружко заправляет абсолютно всеми трендами в интернете. Мемы, нарезки из выпусков, коронные фразочки — без этого не обходится ни один...