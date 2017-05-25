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Enjoykin выложил новое видео с Сергеем Дружко в главной роли
26.05.2017 21:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
С недавнего времени Сергей Дружко заправляет абсолютно всеми трендами в интернете. Мемы, нарезки из выпусков, коронные фразочки — без этого не обходится ни один уважающий себя паблик. И, разумеется, создатель вирусных музыкальных роликов Enjoykin решил получить часть заветного трафика. Ну что, приправим лайками и хайпанем немножечко?
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С недавнего времени Сергей Дружко заправляет абсолютно всеми трендами в интернете. Мемы, нарезки из выпусков, коронные фразочки — без этого не обходится ни один...
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