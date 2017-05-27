Путешествие на тропический остров, населенный собаками

Остров, населенный симпатичными собаками, – это самый настоящий райский уголок. Да, встречаются на Земле и такие места. На острове Провиденсиалис (архипелаг Теркс и Кайкос) живут спасенные собаки, с которыми можно играть, гулять и даже усыновлять.





Благотворительный центр Potcake Place спасает собак с 2005 года. Их подопечные принадлежат к породе «поткейк» – так здесь называют метисов лабрадорского ретривера, немецкой овчарки и английского фокстерьера. На острове обычно 50-70 собак, но ежегодно отсюда забирают в семьи около 500 поткейков. Кстати, самые крупные из них могут весить до 22 кг.

Adorable potcake puppie Sadie from #potcakeplace in the Turks and Caicos. Want to adopt one soooo bad. #inlove #puppy #potcakesofinstagram #sunsandandsea A post shared by Tianna Adzich (@tianna_adzich) on Feb 22, 2017 at 9:17am PST

Хотите взять к себе поткейка? «Вы должны быть старше 25 лет, а ваши домочадцы поставлены в известность, что это ответственность на ближайшие 10-15 лет, и такое решение должно быть взвешенным, – говорится на вебсайте благотворительного центра. – Если вы хотите усыновить собаку, пожалуйста, заполните форму заявки, и мы с вами свяжемся».

После того как заявка принята и собака выбрана, Potcake Place помогает пройти всю процедуру и дает советы и рекомендации по перевозке и адаптации поткейка. «У всех собак есть медицинская карта с полной информацией об их здоровье и, конечно же, ветеринарный паспорт», – сообщает Potcake Place.

The Belle of the ball! Happy gotcha day Belle. Have a wonderful life in Canada. #belle #canadaboundhound #happygotchaday #potcake #potcakeplace #rescued #headinghome #adopted #turksandcaicos Posted by Potcake Place K-9 Rescue on Dienstag, 14. Juni 2016

Усыновление в этой организации – процедура бесплатная, но все же сотрудники очень благодарны любой финансовой помощи для покрытия необходимых расходов. Даже если вы не можете забрать себе собаку, команда волонтеров приглашает вас приехать на остров и поиграть с пёсиками в течение дня или просто сделать пожертвование.

Кстати, это не единственный тропический остров, где живут собаки, ждущие своих новых хозяев. В Коста-Рике, например, работает организация Territorio de Zaguates, которая заботится о бездомных собаках и занимается их дальнейшим устройством в семьи.

Текст: Flytothesky.ru