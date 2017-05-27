ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путешествие на тропический остров, населенный собаками

27.05.2017 22:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Остров, населенный симпатичными собаками, – это самый настоящий райский уголок. Да, встречаются на Земле и такие места. На острове Провиденсиалис (архипелаг Теркс и Кайкос) живут спасенные собаки, с которыми можно играть, гулять и даже усыновлять.

Путешествие на тропический остров, населенный собаками

Благотворительный центр Potcake Place спасает собак с 2005 года. Их подопечные принадлежат к породе «поткейк» – так здесь называют метисов лабрадорского ретривера, немецкой овчарки и английского фокстерьера. На острове обычно 50-70 собак, но ежегодно отсюда забирают в семьи около 500 поткейков. Кстати, самые крупные из них могут весить до 22 кг.

Хотите взять к себе поткейка? «Вы должны быть старше 25 лет, а ваши домочадцы поставлены в известность, что это ответственность на ближайшие 10-15 лет, и такое решение должно быть взвешенным, – говорится на вебсайте благотворительного центра. – Если вы хотите усыновить собаку, пожалуйста, заполните форму заявки, и мы с вами свяжемся».

После того как заявка принята и собака выбрана, Potcake Place помогает пройти всю процедуру и дает советы и рекомендации по перевозке и адаптации поткейка. «У всех собак есть медицинская карта с полной информацией об их здоровье и, конечно же, ветеринарный паспорт», – сообщает Potcake Place.

The Belle of the ball! Happy gotcha day Belle. Have a wonderful life in Canada. #belle #canadaboundhound #happygotchaday #potcake #potcakeplace #rescued #headinghome #adopted #turksandcaicos

Posted by Potcake Place K-9 Rescue on Dienstag, 14. Juni 2016

Усыновление в этой организации – процедура бесплатная, но все же сотрудники очень благодарны любой финансовой помощи для покрытия необходимых расходов. Даже если вы не можете забрать себе собаку, команда волонтеров приглашает вас приехать на остров и поиграть с пёсиками в течение дня или просто сделать пожертвование.

Кстати, это не единственный тропический остров, где живут собаки, ждущие своих новых хозяев. В Коста-Рике, например, работает организация Territorio de Zaguates, которая заботится о бездомных собаках и занимается их дальнейшим устройством в семьи.Путешествие на тропический остров, населенный собаками

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остров, населенный симпатичными собаками, – это самый настоящий райский уголок. Да, встречаются на Земле и такие места. На острове Провиденсиалис (архипелаг Теркс...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
«Я не могу вспомнить, какую именно девушку пытался впечатлить, но домой я точно пошел один»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика