17 важных мелочей на пути к потере веса

Очень многие, вне зависимости от возраста, пола и даже комплекции, окажутся вовсе не против сбросить килограмм-другой. Попробуйте включить следование этим советам в свои ежедневные привычки и начинайте наблюдать за тающими сантиметрами.





1. Учитывайте разницу между весом и жиром.

Помните, что в то время, как килограмм жира и килограмм мышц весят одинаково, последние занимают намного меньше места под одеждой. Не бойтесь набирать вес за счет мышц. Обретение дополнительной мускулатуры также способно улучшить метаболизм и контролировать отложение жира.

2. Не обращайте внимания на весы.





Не стоит уделять излишнее внимание цифрам на весах. Вместо этого лучше узнать свой ИМТ (индекс массы тела) и измерить интересующие объемы рулеткой. Весы часто могут давать некорректные показания. Например, при обезвоживании вес человека снижается, однако это вовсе не означает потерю жира.

3. Проверяйте изменения раз в неделю, а не ежедневно.





Проверяя ​​вес или объемы каждый день, вы можете разочароваться отсутствием видимого прогресса. Еженедельная регистрация изменений обеспечит более заметную и точную картину улучшений.

4. Положитесь на приятеля.

Внимание ближнего на пути к любой цели является одним из факторов успеха. Оно может исходить от семьи, друзей или даже тренера. Один лишь факт того, что кто-то может спросить вас о победах над лишним весом или плане тренировок часто помогает противостоять искушению отказаться от затеи похудеть. Еще более эффективным оказывается наличие партнера по диете или упражнениям, вместе с которым задача преодоления себя становится легче и интересней.

5. Интенсивность имеет большее значение, чем время.





Упорное хождение на беговой дорожке в течение часа в темпе легкой прогулки может оказаться отнюдь не лучшим вариантом для похудения. В одном из исследований риск ожирения снижался на 5% для женщин и на 2% для мужчин с каждой дополнительной минутой при высокой интенсивности нагрузки.

6. Не пейте калории.





Газированные напитки часто изобилуют сахаром. Эти «пустые» калории способны быстро увеличить ваш вес, не принося особого удовольствия.

7. Привыкните есть из мелкой посуды.

Небольшие тарелки вмещают в себя меньшие порции, однако воспринимаются как полные. Попробуйте таким образом нехитро обмануть свое восприятие и уменьшить потребление калорий.

8. Спите побольше.

Когда вы не чувствуете себя отдохнувшим, часто может возникнуть соблазн обратиться за порцией энергии в мир сладостей. Существует тесная связь между нарушениями сна и увеличением веса. Поэтому, настроившись на похудение, убедитесь, что не ограничиваете себя в полноценном сне.

9. Постарайтесь уменьшить стресс.





Будучи в напряженных жизненных ситуациях, многие люди склонны налегать на еду. Попробуйте использовать другие формы снятия стресса, такие как упражнения и медитации, помогающие справляться с трудностями.

10. Чаще выбирайте поесть дома, а не в кафе или ресторане.

Современный человек тратит огромное количество денег на питание вне дома. Одно из проведенных исследований на эту тему показало, что при каждом приеме пищи в кафе, закусочной или ресторане человек получает около 134 лишних калорий.

11. Позволяйте себе «дни непослушания».





Если вы чувствуете себя обделенным, лишившись привычных «вредных» кулинарных удовольствий, можно позволить себе отказаться от строгой пищевой политики на денек. Это вполне нормально и способно помочь вам придерживаться здорового образа жизни в долгосрочной перспективе. Однако, конечно, ключевыми факторами в отношении «дней непослушания» выступают дисциплина и самоконтроль.

12. Поощряйте себя при помощи интересных покупок или занятий, а не еды.

Возможно, вы с детства привыкли получать мороженое в качестве награды, но сейчас стоит отойти от этой традиции. Вместо этого выберите нечто несъедобное, но столь же желаемое или занятное. Вам не нужны дополнительные калории для празднования собственных успехов.

13. Ограничьте доступ к нездоровой пище.





Согласитесь, объесться аппетитных, но вредных продуктов гораздо сложнее, если они не находятся у вас дома. Освободите буфет, холодильник и морозильник ото всей пищи, которая может саботировать вас на пути к потере веса.

14. Не бойтесь здорового жира.

Вопреки актуальным когда-то движениям по снижению содержания жира во всех продуктах, современные ученые доказывают, что здоровые жиры не вызывают увеличения веса. Не бойтесь есть кокосы, авокадо или орехи. Употребление подобных натуральных продуктов в сыром виде поможет достичь сытости без добавления килограммов.

15. Поговорите серьезно с потенциальными «диверсантами» своего здорового питания.





У вас есть друг, который приносит пончики для поднятия настроения в плохой день? А может быть, ваш супруг имеет обыкновение забраться к вам под бок с пакетом картофельных чипсов? Устройте доверительный разговор о своем стремлении к потере веса, попросите не соблазнять вас недиетической едой, а приносить, например, яблоко.

16. Запишите свои цели.

Иногда даже простое написание ваших целей поможет вам их придерживаться. Расположите написанное в месте, где вы будете видеть свой список каждый день. Это поможет вам не сворачивать с намеченного пути к снижению веса.

17. Старайтесь избегать обезвоживания.





Часто наш организм посылает сигналы о том, что мы голодны, когда на самом деле мы просто обезвожены. Питье большого количества воды поможет вам чувствовать себя менее голодным в течение дня. Если вы почувствовали, что непреодолимо хотите перекусить, попробуйте выпить большой стакан воды и подождать около 30 минут. Вы можете обнаружить, что вашему телу было лишь необходимо немного жидкости.

Текст: Flytothesky.ru