Как узнать результаты централизованного тестирования 2017

Централизованное тестирование стартует в Беларуси уже 12 июня — первым экзаменом для абитуриентов станет белорусский язык. Далее — еще ряд предметов: от математики и до иностранного языка, а последний тест абитуриенты сдадут по географии или всемирной истории. Однако уже до этого начнут появляться результаты ЦТ-2017.

Когда появляются результаты ЦТ?

Результаты централизованного тестирования (ЦТ) появляются обычно в течение десяти дней после самого испытания — то есть свой балл за белорусский язык можно будет узнать 21-22 июня. А, например, результаты ЦТ по русскому языку будут известны 23-25 июня, по математике — 27-29 июня, по иностранным языкам — в первые дни июля 2017 года.

Можно ли узнать результаты ЦТ в пункте сдачи?

Да, результаты централизованного тестирования 2017 года можно будет узнать и в пунктах сдачи тестирования — для этого не забудьте взять с собой документы. Впрочем, большинство предпочитает получать свои баллы за ЦТ онлайн или по смс.

Как получить результаты ЦТ-2017 по смс?

Чтобы получить свой результат централизованного тестирования, можно уже сейчас отправить sms-сообщение с запросом на номер 5050 — эта услуга доступна для абонентов всех трех белорусских мобильных операторов: velcom, МТС и Life:).

Прислать на этот номер нужно цифру "4", после чего через пробел буквенный номер паспорта (например, МР или ВМ), и через пробел семизначный личный номер паспорта, по которому регистрировались для прохождения ЦТ-2017.

Смс-сообщение с результатами тестирования придет в тот день, когда баллы за ЦТ будут доступны на сайте.

Стоимость подписки на подобную рассылку для абонентов колеблется в районе двух — двух с половиной рублей.

Как узнать результаты ЦТ-2017 онлайн?

Чтобы узнать результаты тестирования онлайн необходимо зайти на сайт РИКЗ, где заполнить ряд обязательных полей, после чего, при наличии в базе, вы узнаете свой результат по предмету за ЦТ-2017. Сервисом можно пользоваться совершенно бесплатно.

Проверить свои результаты ЦТ онлайн можно по ссылке .