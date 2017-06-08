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5-летний храбрец смело сражается с атакующими его собаками

09.06.2017 19:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Перед лицом опасности этот 5-летний мальчик проявил необычайную отвагу.

Инцидент произошел в индийском городе Кукатпалли, где камеры безопасности зафиксировали необычайную отвагу маленького мальчика, идущего с подружкой по улице. Мирная парочка была внезапно атакована бродячими собаками.

5-летний храбрец смело сражается с атакующими его собаками

Пятилетний малыш идет по пустынному переулку с маленькой девочкой, и по дороге им встречается свора собак. Испугавшаяся девочка убегает, а мальчик смело пытается обороняться.

Он угрожающе размахивает руками, хотя собаки атакуют его со всех сторон, и мальчик оказывается окруженным немелкими псами.

5-летний храбрец смело сражается с атакующими его собаками

Однако ребенок не показывает ни капли страха, отгоняя собак, и те отступают, поняв, что они не могут запугать маленького мальчика.

Это видео появилось на местных новостных каналах и в социальных сетях и сразу стало популярным. Люди искренне восторгаются ребенком, который проявил совсем недетскую храбрость!5-летний храбрец смело сражается с атакующими его собаками

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Перед лицом опасности этот 5-летний мальчик проявил необычайную отвагу. Инцидент произошел в индийском городе Кукатпалли, где камеры безопасности зафиксировали...

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