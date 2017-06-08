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5-летний храбрец смело сражается с атакующими его собаками
09.06.2017 19:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Перед лицом опасности этот 5-летний мальчик проявил необычайную отвагу.
Инцидент произошел в индийском городе Кукатпалли, где камеры безопасности зафиксировали необычайную отвагу маленького мальчика, идущего с подружкой по улице. Мирная парочка была внезапно атакована бродячими собаками.
Пятилетний малыш идет по пустынному переулку с маленькой девочкой, и по дороге им встречается свора собак. Испугавшаяся девочка убегает, а мальчик смело пытается обороняться.
Он угрожающе размахивает руками, хотя собаки атакуют его со всех сторон, и мальчик оказывается окруженным немелкими псами.
Однако ребенок не показывает ни капли страха, отгоняя собак, и те отступают, поняв, что они не могут запугать маленького мальчика.
Это видео появилось на местных новостных каналах и в социальных сетях и сразу стало популярным. Люди искренне восторгаются ребенком, который проявил совсем недетскую храбрость!
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Перед лицом опасности этот 5-летний мальчик проявил необычайную отвагу. Инцидент произошел в индийском городе Кукатпалли, где камеры безопасности зафиксировали...
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