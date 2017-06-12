5 привычек в отношениях у типичных эгоистов

Понимание того, что ваш партнер эгоистичен в отношениях, может быть трудным и болезненным процессом. Люди, которые используют других для личной выгоды – это пиявки, и им все равно, кому делать больно. Никто не заслуживает того, чтобы его использовали (если, конечно, вы тоже пиявка, то это называется кармой), а вот ваша любовь и преданность – это ваше уязвимое место для такого человека и это затрудняет распознавание его уловок.





Давайте обсудим пять возможных признаков того, что ваш партнер откровенно вас использует в собственных эгоистических целях. Возможно, наступило время пересмотреть ваши отношения.

1. Все происходит на его условиях

Если партнер не дает вам возможности самостоятельно строить планы или хотя бы принимать в этом участие, насторожитесь. Если он не ценит ваше время, эмоциональные потребности и усилия, то вами, скорее всего, беспардонно пользуются. Отношения без уступок и компромиссов не являются здоровыми, потому обратите внимание на следующие сигналы!

— Ваши поступки почти всегда требуют его одобрения.

— Решения относительно совместного досуга, действий или встреч принимает он.

— Ваши идеи и предложения отвергаются или игнорируются.

Вы уловили общую мысль? Случалось ли такое в ваших отношениях периодически или присутствует постоянно?

2. Большинство коммуникаций со стороны партнера отрицательные или нейтральные

Многие эксперты по вопросам взаимоотношений убедительно доказывают, что одностороннее или взаимное пренебрежение – это наилучший предвестник неудачи отношений. Что понимать под пренебрежением? Это когда вас считают посредственностью, бесполезной личностью или неудачником. Другими словами, пренебрежение является противоположностью уважения. В отношениях презрение проявляется через негативные суждения, сарказм или критику вас как личности. Как вы, конечно же, знаете, общение – это основа отношений. Теперь спросите себя, каким является ваше общение с партнером?

3. Вы прилагаете большую часть усилий

Отсутствие усилий со стороны партнера в плане работы над отношениями часто является признаком незаинтересованности или, так сказать, отключения. Если вы вкладываете непропорциональное количество энергии, времени и даже денег в ваши взаимоотношения, что-то явно не так. Денежные затраты гораздо менее существенны, нежели ваши эмоциональные и душевные инвестиции. Деньги преходящи, но когда ваш партнер не хочет трудиться, то отчего вы должны работать над отношениями за двоих? Отказ от какой-либо ответственности – индикатор незрелости и эгоистичности. Ни один здравомыслящий человек не станет поступать так с тем, кого любит.

4. Партнер не «маркирует» ваши взаимоотношения

Ему некомфортно использовать слова «подруга», «парень», «любимый человек», «вторая половина» или любые другие определения-маркеры, описывающие ваши отношения как стабильные и долговременные. Если вы намереваетесь инициировать диалог о серьезности вашего союза и намерений, партнер напрягается, отмалчивается или просто вас игнорирует. Простая причина этой реакции в том, что эти взаимоотношения для него не особо важны. Фактически, он может вообще не хотеть отношений.

5. Ваш партнер флиртует с другими людьми, причем не в шутку, а вполне серьезно

Было бы глупо искать оправдания такому флирту. Почему? Потому что просто пора включать здравый смысл. Некоторые люди задействуют флирт как милый шуточный прием, и их партнеры отлично об этом знают –выглядит это безобидно и вполне пристойно. В противном случае, открытый флирт – это поведенческая модель, ведущая к неверности. Конечно же, патологические любители флиртовать не особенно задумываются об этической стороне вопроса. Обратите на это внимание – это более, чем просто яркий индикатор, а скорее уже громкий сигнал тревоги, требующий вашей срочной эвакуации из таких отношений.

Текст: Flytothesky.ru