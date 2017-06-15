10 типичных моделей поведения эгоманьяка

Если вы обожаете селфи, не бойтесь – это не делает вас жестким себялюбцем. Настоящий эгоманьяк просто скромно считает, что он самый важный человек в мире. Сам же термин «эгомания» сочетает в себе два слова: «я» и «безумие», и это уже психическое расстройство.





Как можно заподозрить в человеке эгоманьяка? По его типичным поведенческим моделям. Просто присмотритесь повнимательнее.

1. Крайние проявления эгоцентричности

Эгоманьяки – люди, сосредоточенные только на себе. Они не заботятся о чьих-либо нуждах или потребностях – такие мысли просто никогда не приходят им в голову. Большинство людей «эгоистичны» до определенной степени, поскольку они стремятся сначала позаботиться о себе, но это природный способ мышления. Эгоманьяки же никогда не жаждут кому-либо помогать, независимо от обстоятельств.

2. Экстремальная жестокость

В истории встречались личности с исключительной мегаломанией и жестокостью: Гитлер, Сталин, Саддам Хуссейн. Конечно, эгоманьяков такого уровня крайне мало, к нашему счастью. Тем не менее, у всех них довольно распространены проявления иррациональной злобы и враждебности к миру.

3. Наивная, но непоколебимая самоуверенность

Чарльз Дарвин однажды сказал: «Незнание часто порождает больше уверенности, чем знание». Уверенность в себе – замечательное качество, но как результат собственных усилий и работы над собой. Однако если уверенность превращается в самоуверенность, порожденную чувством превосходства, то перед вами эгоманьяк.

4. Отсутствие эмпатии

Как уже упоминалось, эгоманьяки не видят и не слышат чувства других людей, и они не приемлют мнения и точки зрения, которые им не нравятся. Типичный эгоманьяк моментально продемонстрирует при общении всяческое отсутствие эмпатии, а если вы ему еще и противоречите, то он потеряет к вас интерес или обозлится.

5. Восприятие всего как должного

Эгоманьяк абсолютно уверен в том, что все ему что-то должны, причем эта уверенность всегда подпитывается нарциссизмом. Такие люди верят, что их нужды и потребности превыше всего, и требуют особого к себе отношения, а когда они его не получают, то их реакцией становятся презрение и ярость.

6. Незрелость

Зигмунд Фрейд полагал, что люди рождаются с состоянием эгомании: «Младенцы в первую очередь заботятся о том, чтобы удовлетворялись их потребности, а маленькие дети никогда не учитывают желания других, но со временем у них постепенно развиваются эмпатия и интерес к прочим членам социума». У эгоманьяков этого социального развития не происходит, и мышление остается по-детски незрелым.

7. Расчетливость и холодность

Эгоманьякам присуще одно особое качество: преднамеренная и рассчитанная манипуляция. Они воспринимают окружающих только как средство для достижения цели и будут использовать все, что в их распоряжении, чтобы получить желаемое, а потом без зазрения совести выкинут ненужных людей из своей жизни.

8. Неуравновешенность

Из-за незрелого мышления они, как правило, обладают неразвитым эмоциональным интеллектом. Их импульсивность, в сочетании с ограниченной способностью управлять или корректировать свои эмоции, часто проявляется в словесных оскорблениях и истеричных нападках. Эгоманьяки могут быть очень агрессивными, причем даже физически.

9. Любовь к одиночеству

Эгоманьяки одержимы чувством собственной значимости, потому воспринимают общение с людьми как пустую трату времени. Например, в профиле такого человека в социальных сетях будет очень мало (или вообще не будет) фото с другими людьми. Эгоманьяки любят дистанцироваться от общества.

10. Стремление к экстравагантности

Не каждый, кто любит роскошь и повышенный комфорт – эгоманьяк. У типичного эгоманьяка страсть к экстравагантности состоит в том, что он ищет острых ощущений не от самой показухи и яркости, а от внимания, которое он получает.

Текст: Flytothesky.ru