Поучительная история о том, как еврея хоронили

Его жена оказалась не промах!





Давид умер. Согласно его завещанию, вдова должна была устроить ему пышные похороны, на которые Давид оставил 50 тысяч долларов.

Когда после похорон все разошлись по домам, вдова сказала своей подруге: «Я уверена, что Давид был бы доволен».

«Конечно, доволен. Все прошло действительно очень хорошо, – ответила подруга и тихонько спросила. – Послушай, а во сколько это всё тебе обошлось?»

«Похороны Давида? – переспросила вдова. – В 50 тысяч».

«Ты с ума сошла! – воскликнула подруга. – Ну, я имею в виду, что, конечно, все прошло идеально и очень душевно, но действительно… 50 тысяч долларов?»

Вдова кивнула: «Сами похороны 6500 долларов, плюс 500 долларов за услуги раввина. Еда и напитки еще 500 долларов. Остальные деньги пошли на мемориальный камень».

Подруга быстро подсчитала в уме: «42500 долларов на мемориальный камень? Ой-вей, каким огромным он должен быть?»

«Семь с половиной карат».

Текст: Flytothesky.ru