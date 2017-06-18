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Как быстро вы сможете найти на этой картинке две одинаковые рожицы
19.06.2017 21:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Для решения следующей головоломки вам понадобится секундомер. К счастью, в каждом смартфоне он есть. Засеките время и приступайте к нахождению двух одинаковых рожиц. Обычно человеку требуется не менее 20 секунд, чтобы справится с задачей. Получится ли у вас преодолеть этот результат? А у ваших друзей? Приступайте!
На старт! Внимание! Марш!
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Для решения следующей головоломки вам понадобится секундомер. К счастью, в каждом смартфоне он есть. Засеките время и приступайте к нахождению двух одинаковых...
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