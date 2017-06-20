11 признаков того, что вас окружают люди с негативной энергетикой

Нас всегда окружает эмоциональная энергия. То, как мы взаимодействуем и общаемся с людьми, оказывает заметное влияние на нашу жизнь. А вот является ли этот эффект положительным или отрицательным, в значительной степени зависит именно от эмоциональной энергии вокруг нас. Каждый человек привносит что-то в ваше с ним взаимодействие, и чем более позитивны люди, которых мы впускаем в свою жизнь, тем более позитивной, энергичной и насыщенной она становится. Когда большинство наших отношений связано с негативной энергией, то это наверняка вызовет у вас беспокойство, депрессию и ощущение изолированности. Недаром таких людей в окружении называют токсичными. Иногда их даже нелегко сразу распознать.





1. Они воплощают пессимизм

Токсичные люди не видят ничего хорошего в каждой жизненной ситуации, даже в самой обнадеживающей. Солнечный и теплый день будет дождливым в глазах пессимиста, и в обратном убедить его почти невозможно.

2. Они постоянно в образе жертвы

Что напрямую связано с вечным пессимизмом. Эти люди всегда страдают и отказываются верить, что способны изменить что-то к лучшему. Они неизменно жертвы во всем, даже если инициаторами и даже провокаторами какой-либо ситуации являются они сами. Такие люди напрочь отказываются нести ответственность. Вы всегда неправы, а пострадавшая сторона – это только они.

3. Они никогда не находят время для вас

Токсичные личности – это ходячее оправдание и одна сплошная причина, почему они не в состоянии что-либо сделать. Тем не менее они беспрестанно требуют, дабы вы тратили свою энергию на них и обижаются в случае вашего отказа. Помните, что позитивные отношения – это всегда двустороннее движение, а не игра в одни ворота.

4. Они всегда вами беззастенчиво пользуются

Токсичным людям всегда что-то от вас нужно. Они способны вас использовать в каждом аспекте своей и вашей жизни и даже по самым незначительнейшим мелочам. Они будут льстить и поддерживать вас, чтобы получить нужное им вознаграждение, и никогда и ничего не делают бесплатно и бескорыстно.

5. Они беспрестанно жалуются и ноют

Из уст токсичных людей вы вряд ли услышите бодрые и оптимистичные слова. Они всегда найдут на что посетовать. Если погода теплая и солнечная, они будут жаловаться на излишнее потоотделение или солнечные ожоги. Им всегда и всё плохо. Кстати, лично вами и вашими отношениями они тоже наверняка недовольны.

6. Пребывание рядом с ними выматывает физически и эмоционально

Дружба – это положительный опыт, а от отношений следует ожидать позитивных эмоций. Любое взаимодействие должно приносить радость и вдохновение. Однако токсичные люди эмоционально выбивают вас из колеи, лишают внутреннего баланса и гармонии и в буквальном смысле слова начинают высасывать из вас энергию.

7. Они стремятся изменить вас

Ничего хорошего в окружающем мире эти люди не видят, и в вас, кстати, тоже. Им будет не нравиться ваша прическа, стиль одежды, хобби и вообще вся ваша личность. Конечно же, они будут стараться вас изменить и всячески на вас в этом плане воздействовать.

8. Они распространяют сплетни

Не путайте злословие и обмен информацией. Токсичные люди тяготеют именно к первому. Когда вы слышите негатив в адрес третьих лиц от кого-то из вашего круга общения, то насторожитесь – именно так и распознаются токсичные люди.

9. Вы тоже чувствуете себя пессимистично и подавленно рядом с ними

Иногда симптомы того, что вы окружены токсичными людьми с ярко выраженной негативной энергией, возникают изнутри. Если ваша позитивная, оптимистичная личность превращается в личность пессимистическую и тревожную, то вы рискуете сами стать токсичным человеком, разносящим заразу негатива.

10. Позитивные отношения в вашей жизни разрушаются

Когда вы постоянно впитываете негатив от воздействия окружающих токсичных людей, будьте готовы к тому, что все ваши благоприятные и доброжелательные связи станут разрушаться. Вы начнете замечать, что другие люди вас попросту сторонятся, поскольку вы сами уже превращаетесь в источник негатива и депрессии.

11. Они излучают ревность и зависть

Зависть – абсолютно людская эмоция, и мы её иногда все же испытываем. Тем не менее, зависть и ревность токсичных людей сделают вас неспособным ощущать счастье и радость, как бы хорошо не складывалась ваша жизнь. Токсичный и завистливый человек всегда будет угрюмым рядом с вами, и это станет вас угнетать и подавлять.

Текст: Flytothesky.ru